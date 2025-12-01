Zadavatelé a značky
POPAI Awards: Agentura POS Media získala 11 cen

© POS Media

  • Advertorial

V letošním ročníku POPAI Awards bodovala instorová agentura POS Media, která získala za svá vystavení 11 ocenění.

POPAI Awards představuje to nejlepší, co bylo v oblasti in­‑store komunikace v uplynulém roce realizováno a patří mezi vrcholné události oboru. Vzhledem k tomu, že soutěž má návaznost na globální klání Shop!/POPAI GLOBAL Awards a na celoevropskou soutěž SHOP! Awards Paris v Paříži, představuje pro agentury také příležitost zvýšit svou prestiž nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Stoupající význam akce odráží i počet přihlášek, které agentury posílají. Zatímco vloni to bylo 128 retailových řešení, letos byl tento rekord ještě překonán a porotci posuzovali 165 exponátů, které soutěžily v 21 kategoriích.

Čtyři zlatá vystavení – Proud, Purina, Magnum, Becherovka

POS Media letos navázala na loňský úspěch a v silné konkurenci získala 11 ocenění – čtyři zlatá, pět stříbrných a dvě bronzová.

Z dílny POS Media zaslouženě upoutal pozornost shelfstoper pro značku Proud, který porotci ocenili zlatou medailí. Ten využívá ambigram na etiketě a chytře navazuje na kampaň „Obrať proud“. Vystavení pracuje s motivem lehkosti a beztíže.

Zájem odborné poroty vzbudil i shop­‑in­‑shop navržený pro značku Purina, který letos získal další první cenu. V jeho případě porota ocenila především koncepci vystavení, kdy je kočka umístěná na „pódiu“ se schody s červeným kobercem.

Třetí zlato si odneslo vystavení pro značku Magnum, která rozšiřovala své portfolio o dvě novinky. Značka Magnum je vnímána spotřebiteli jako luxusní a prémiová a tomu odpovídá i vyznění celého vystavení.

Čtvrté zlato patřilo shop­‑in­‑shopu Becherovka, laděnému do atmosféry středomořských trhů. Citrusové motivy, přírodní dekor a výrazný branding vytvářejí svěží a vizuálně poutavé vystavení, doplněné podlahovou grafikou s motivem pomerančů.

„Tím, jak dopadly letošní POPAI Awards jsme samozřejmě nadšeni, protože konkurence byla skutečně obrovská. Množství cen vnímáme nejen jako ocenění naší celoroční práce, ale i potvrzení kvality, na které si tolik zakládáme,“ říká ředitelka POS Media, Dana Běloušková. „Ráda bych proto poděkovala celému týmu POS Media, ale také našim klientům, kteří nám dávají svou důvěru a díky kterým jsme mohli dát průchod své kreativitě.“

„Každý další ročník POPAI Awards je potvrzením toho, že se in­‑store marketing rozvíjí a posouvá a význam tohoto oboru neustále roste. Vzrůstající konkurence s sebou nese nutnost zlepšování se a není jednoduché v ní obstát. Proto jsem velmi hrdá na to, že se nám to v POS Media daří a množství ocenění, které se nám podařilo letos získat, je toho tím nejlepším důkazem,“ uzavírá Dana Běloušková.

