Pět minut klidu uprostřed Vánoc. Ploom představuje lokální kampaň se svými zaměstnanci

Vánoce bývají obdobím radosti, ale také momentů, kdy se dárky sypou z rukou, cukroví se připaluje nebo se kočka rozhodne, že stromek má být „vyzdoben” trochu jinak. Tyto drobné „vánoční katastrofy” zachycuje nová kampaň značky Ploom. Vznikla kompletně lokálně, se skutečnými českými a slovenskými zaměstnanci značky v hlavních rolích.

Vizuály kampaně vznikly ve spolupráci s agenturou Surikata, která zajišťovala kreativní koncept i finální realizaci. Šest českých a slovenských zaměstnanců značky nejprve prošlo klasickým focením. Následně byly do záběrů pomocí AI doplněny další objekty, pohyb a atmosféra.

Kampaň tak podle značky působí jako autentický příběh lidí, kteří dobře vědí, že i krátká pauza může výrazně zlepšit náladu během hektického dne. I proto je obsah primárně určen pro sociální sítě a digitální prostředí, kde přirozeně rezonuje se současným stylem vizuální komunikace.

„V kampani jsme chtěli zachytit situace, které zažívá před Vánoci většina z nás. Jsem upřímně ráda, kolik kolegů se do projektu přihlásilo, a ještě víc, jak moc si samotné focení užili,” říká Emmy Tzanidaki, ředitelka marketingu JTI pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „Kampaň je navíc originální tím, že je tvořená rozšířenou realitou, nikoli pouze čistě generovaným obsahem. Za to patří celému týmu velký obdiv a dík,” dodává.

Zmíněných „pět minut” zároveň odkazuje na Ploom AURA, kterou značka uvedla na český trh letos na podzim. AURA nabízí uživatelům pět minut nepřerušeného zážitku v rámci jedné relace – bez omezení a bez přerušování. Symbolicky tak podporuje hlavní myšlenku kampaně: dopřát si krátkou pauzu jen pro sebe, i uprostřed vánočního shonu.

Tisková zpráva

