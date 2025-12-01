Nová vánoční reklama Allegro „Tady a teď“ připomíná, že nejcennějším dárkem je naše přítomnost

Allegro vánoční spot nás zavádí do světa dětské fantazie. Je to nadějeplný příběh o vztazích a připomenutí, že péče a společně strávený čas dokážou vytvořit skutečnou magii, o Vánocích i během běžných dní.
V centru děje stojí vztah otce a dcery, dojemný a hřejivý příběh o potřebě blízkosti. Symbolicky tak ukazuje hlavní sdělení kampaně: „Nejlepší svět je ten, který tvoříme společně“.
„V letošní kampani spojujeme kreativitu s technologickým duchem Allegra. Kreslené postavy vytvořené hlavní hrdinkou ožily na obrazovce díky využití umělé inteligence. Chtěli jsme však, aby AI kreativitu člověka podpořila, ne nahradila. Ke spotu jsme připravili desítky původních kresebných návrhů postav, které reprezentují bohatství dětské představivosti a emocí. Právě ony se staly základem animace,“ zdůrazňuje Karolina Sytnyk, brand marketing manažerka Allegro.
Vánoční kampaň Allegro bude k vidění v televizi, na digitálních kanálech, sociálních sítích i přímo na platformě Allegro v České republice, na Slovensku a v Polsku. Kreativní koncept, scénář a strategii kampaně připravila agentura DDB Warszawa. Produkci spotu zajistila společnost MOON Films, režie se ujal Sune Sorensen. Postprodukci realizovalo studio Platige Image a zvukový design Juice Studio. Plná verze reklamy je dostupná na YouTube kanálu Allegro, 60 sekundová verze bude nasazena v televizním vysílání. Za mediální plánování a nákup zodpovídá Starcom společně s interním týmem Allegro.