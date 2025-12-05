„Navrženo pro všechny studenty.“ Apple v krátkém filmu ukazuje funkce pro lidi se zdravotním postižením

Apple uvádí nový krátký film, ve kterém prezentuje své funkce u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Film ukazuje, jak studenti se zdravotním postižením po celém světě používají produkty Apple a funkce usnadnění přístupu ve svém každodenním životě.
Za doprovodu oslavné hudební skladby film upozorňuje na širokou škálu funkcí zpřístupnění zabudovaných do produktů napříč celým ekosystémem Applu. Některé funkce, jako například Lupa pro Mac, Braille Access a Accessibility Reader, jsou na zařízeních Apple letos zcela nové, zatímco jiné — jako VoiceOver, AssistiveTouch či Live Captions — používají lidé se zdravotním postižením již mnoho let. Funkce jsou podle společnosti plynule začleněny do každodenních rutin studentů — podporují učení, vytvářejí nové příležitosti pro společenské kontakty a pomáhají studentům se zdravotním postižením studovat, bavit se a uspět podle jejich vlastních představ.
Film režírovala Kim Gehrig, která se vrací po svém režijním působení na oceňovaném krátkém filmu Apple „The Greatest“ z roku 2022. Hudební scéna představuje široké spektrum neslyšících a zdravotně postižených vysokoškolských studentů, kteří společně zpívají píseň napříč univerzitními kampusy, na kolejích, na domácích večírcích a jinde.
Kampaň odráží dlouhodobé odhodlání Applu k přístupnosti jako jedné ze základních hodnot. První oddělení zaměřené na problematiku zdravotního postižení bylo v Applu založeno v roce 1985, pět let před přijetím amerického zákona Americans with Disabilities Act. Od té doby Apple uvedl desítky vestavěných funkcí usnadnění přístupu.
Kampaň „Designed for every student“ se spouští celosvětově v televizním vysílání (TBD), na digitálních platformách a sociálních sítích u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením (3. prosince). Vytvořila ji značka Apple ve spolupráci s reklamní agenturou Apple Marcom.
Vizitka kampaně:
- Agentura: Apple Marcom
- Režie: Kim Gehrig
- Produkční společnost: Somesuch
- Postprodukce: Parliament
- Střih: Trim (Tom Lindsay)
- Kamera: Edu Grau
- Hudba: “I’m Not Remarkable” od Kittyy & The Class