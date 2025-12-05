Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Navrženo pro všechny studenty.“ Apple v krátkém filmu ukazuje funkce pro lidi se zdravotním postižením

Apple uvádí nový krátký film, ve kterém prezentuje své funkce u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Film ukazuje, jak studenti se zdravotním postižením po celém světě používají produkty Apple a funkce usnadnění přístupu ve svém každodenním životě.

Za doprovodu oslavné hudební skladby film upozorňuje na širokou škálu funkcí zpřístupnění zabudovaných do produktů napříč celým ekosystémem Applu. Některé funkce, jako například Lupa pro Mac, Braille Access a Accessibility Reader, jsou na zařízeních Apple letos zcela nové, zatímco jiné — jako VoiceOver, AssistiveTouch či Live Captions — používají lidé se zdravotním postižením již mnoho let. Funkce jsou podle společnosti plynule začleněny do každodenních rutin studentů — podporují učení, vytvářejí nové příležitosti pro společenské kontakty a pomáhají studentům se zdravotním postižením studovat, bavit se a uspět podle jejich vlastních představ.

Film režírovala Kim Gehrig, která se vrací po svém režijním působení na oceňovaném krátkém filmu Apple „The Greatest“ z roku 2022. Hudební scéna představuje široké spektrum neslyšících a zdravotně postižených vysokoškolských studentů, kteří společně zpívají píseň napříč univerzitními kampusy, na kolejích, na domácích večírcích a jinde.

Kampaň odráží dlouhodobé odhodlání Applu k přístupnosti jako jedné ze základních hodnot. První oddělení zaměřené na problematiku zdravotního postižení bylo v Applu založeno v roce 1985, pět let před přijetím amerického zákona Americans with Disabilities Act. Od té doby Apple uvedl desítky vestavěných funkcí usnadnění přístupu.

Kampaň „Designed for every student“ se spouští celosvětově v televizním vysílání (TBD), na digitálních platformách a sociálních sítích u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením (3. prosince). Vytvořila ji značka Apple ve spolupráci s reklamní agenturou Apple Marcom.

Vizitka kampaně:

  • Agentura: Apple Marcom
  • Režie: Kim Gehrig
  • Produkční společnost: Somesuch
  • Postprodukce: Parliament
  • Střih: Trim (Tom Lindsay)
  • Kamera: Edu Grau
  • Hudba: “I’m Not Remarkable” od Kittyy & The Class

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ