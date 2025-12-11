Mustang a Marpo hledali černého koně české hudební scény. Vítěz předskakoval ve vyprodaném Roxy

Když zpěvák a bubeník Marpo letos v létě křtil nové pivo Mustang Hořký, slíbil, že spolu se značkou najdou další talenty, kteří na české hudební scéně ještě neprorazili. Slib dodržel. Soutěž Black Horse Talent přilákala 475 začínajících interpretů a vyvrcholila dvěma vyprodanými koncerty v pražském klubu Roxy, kde vítěz Alvin Star poprvé vystoupil před tisícovkou fanoušků.
Soutěž probíhala letos od června do července a ukázala, že v Česku existuje řada mladých talentovaných umělců. Do prvního kola se přihlásilo 475 interpretů napříč žánry. Odborná porota v čele s Otakarem Petřinou ml., známým pod uměleckým jménem Marpo, vybrala 30 nejlepších, kteří vystoupili na velkém festivalu. Veřejnost pak hlasováním určila pět finalistů, z nichž porota vybrala absolutního vítěze.
Alvin Star si k vítězství odnesl také voucher do profesionálního nahrávacího studia, zásobu piva Mustang a příležitost předskakovat Marpovi na dvou vyprodaných koncertech v Roxy.
„Když jsem začínal, byl jsem na hudební scéně trochu outsider, nikdo nevěřil, že rap může v Česku fungovat a stejné to bylo i teď při mém přechodu k modernímu country. Teď vidím stovky mladých, co mají odvahu jít vlastní cestou – a přesně ty jsme chtěli podpořit. Alvin Star to vše splňuje a zaslouží si být slyšet,“ říká Marpo.
Marpo se role ambasadora značky Mustang zhostil už letos v létě, kdy slavnostně pokřtil novinku Mustang Hořký a zpečetil tak spolupráci ztělesňující rebelské postavení značky z dílny pivovaru Ostravar na českém pivním trhu. Stejným pivem pak před týdnem pokřtil svou již 10. studiovou desku Making Country Music Cool Again.
Pro značku Mustang je podpora talentů přirozeným pokračováním jejího DNA. „Marpo je černým koněm české hudební scény, stejně jako je Mustang černým koněm mezi hořkými pivy. I Mustang jde od začátku svou vlastní cestou, kterou předtím nikdo nevyšlapal. To máme společné i s talenty, kteří se do soutěže přihlásili. Rádi jim poskytneme podporu, stage i první velké publikum,“ říká Dalibor Dubb, marketingový manažer značky Mustang z Pivovarů Staropramen.
Dva prosincové koncerty přebarvily Roxy do barev značky Mustang. Ta provázela celý večer i na čepu.