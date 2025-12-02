Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

MARK BBDO a Happy Foto připomínají kouzlo skutečných fotografií a tisknou lidem radost

Kampaň reaguje na skutečnost, kterou zná každý: telefony a cloudová úložiště máme plné snímků, ale málokdy se k nim vracíme. Agentura MARK BBDO spustila pro Happy Foto televizní a online kampaň, která se snaží lidem připomenout tisk.

Televizní a online kampaň pracuje s jednoduchou, ale silnou myšlenkou: máme víc fotek než kdy dřív, ale méně se z nich radujeme s blízkými. „Digitální formát je pohodlný, ale ne trvalý. Ztrácí se, zapomíná, mizí. Fyzická fotografie oproti tomu přináší hodnotu, kterou digitál postrádá – hmatatelnost a možnost fyzického sdílení emocí,“ říká Michaela Bílá Čížková, jednatelka Happy Foto Česko.

Spot staví na kontrastu mezi zahlcujícím množstvím digitálního obsahu a okamžikem, kdy se člověk dotkne vytištěné fotografie – v albu, na lednici nebo v rámečku na polici. „Z digitálního šumu zpět ke skutečným emocím,“ shrnuje kreativní koncept Martin Mareš, kreativní ředitel MARK BBDO.

„Kampaň jsme postavili na silném lidském insightu – fyzická fotka dokáže z běžného okamžiku udělat něco výjimečného. Happy Foto lidem pomáhá zpomalit a znovu prožít to, na čem jim doopravdy záleží.“

Vizitka kampaně:  

  • Client: HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.
  • Agency: MARK BBDO
  • Creative Director: Martin Mareš / Ondřej Zvoníček
  • Copywriter / Ideamaker: Vladislav Bureš
  • Account Director: Šárka Zítová
  • Account Manager: Kateřina Dolejší
  • Production / Postproduction: IS Produkce
  • Executive Producer: David Polcar
  • Director: David Chvátal
  • Jednatelka klienta: Michaela Bílá Čížková
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ