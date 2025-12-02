MARK BBDO a Happy Foto připomínají kouzlo skutečných fotografií a tisknou lidem radost

Kampaň reaguje na skutečnost, kterou zná každý: telefony a cloudová úložiště máme plné snímků, ale málokdy se k nim vracíme. Agentura MARK BBDO spustila pro Happy Foto televizní a online kampaň, která se snaží lidem připomenout tisk.
Televizní a online kampaň pracuje s jednoduchou, ale silnou myšlenkou: máme víc fotek než kdy dřív, ale méně se z nich radujeme s blízkými. „Digitální formát je pohodlný, ale ne trvalý. Ztrácí se, zapomíná, mizí. Fyzická fotografie oproti tomu přináší hodnotu, kterou digitál postrádá – hmatatelnost a možnost fyzického sdílení emocí,“ říká Michaela Bílá Čížková, jednatelka Happy Foto Česko.
Spot staví na kontrastu mezi zahlcujícím množstvím digitálního obsahu a okamžikem, kdy se člověk dotkne vytištěné fotografie – v albu, na lednici nebo v rámečku na polici. „Z digitálního šumu zpět ke skutečným emocím,“ shrnuje kreativní koncept Martin Mareš, kreativní ředitel MARK BBDO.
„Kampaň jsme postavili na silném lidském insightu – fyzická fotka dokáže z běžného okamžiku udělat něco výjimečného. Happy Foto lidem pomáhá zpomalit a znovu prožít to, na čem jim doopravdy záleží.“
Vizitka kampaně:
- Client: HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.
- Agency: MARK BBDO
- Creative Director: Martin Mareš / Ondřej Zvoníček
- Copywriter / Ideamaker: Vladislav Bureš
- Account Director: Šárka Zítová
- Account Manager: Kateřina Dolejší
- Production / Postproduction: IS Produkce
- Executive Producer: David Polcar
- Director: David Chvátal
- Jednatelka klienta: Michaela Bílá Čížková