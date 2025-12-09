Zadavatelé a značky
Letní aktivace MOL: CGI vedle billboardů

© MOL

  • Advertorial

Co mají společného párek v rohlíku, hudba a tankování? No, přece dovolenou snů! Společnost MOL si v létě otestovala, jak dokáže zasáhnout digitální publikum.

Společnost MOL v letní kampani opět vsadila na gamifikaci a touhu zákazníků vyhrávat, vedle tradičních mediálních kanálů, jakými jsou venkovní plochy či rozhlasové spoty, se ale pokusila sdělení k lidem dostat také pomocí CGI videa na sociálních sítích. Díky videím vytvořeným týmem AI Solutions agentury Dentsu se pak podařilo oslovit digitálně aktivní mladší cílové skupiny řidičů.

Dobijete energií a zážitky

Soutěž o dovolenou snů, která běžela v červenci a srpnu, navázala na úspěšnou kampaň z loňského roku. Ta dokázala přilákat přes 100 tisíc účastníků. „Do letošní soutěže jsme přidali hravý prvek ‚shake and win‘. Zákazníci za nákup dostávali od obsluhy čerpacích stanic QR kódy, které naskenovali do aplikace MOL Move a po zatřesení mobilem okamžitě zjistili, jakou odměnu vyhráli,“ uvedl Mikuláš Duda, manažer korporátní komunikace společnosti MOL.

Každý zákazník, který naskenoval QR kód, byl automaticky zařazen do slosování o hlavní cenu na konci soutěže, tedy zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 250 tisíc korun. Mezi další výhry patřila sluchátka a reproduktory od společnosti JBL, která se stala partnerem letní aktivace. Za naskenované QR kódy pak zákazníci získávali v aplikaci MOL Move také slevové žetony, které mohli uplatnit na nákup JBL zařízení ve speciálním e-shopu, který byl přístupný pouze přes aplikaci.

Podmínkou účasti v soutěži bylo natankování minimálně 30 litrů paliva nebo nákup speciálního JBL menu, které se skládalo ze dvou hot-dogů a velké kávy.

Jak rozvlnit online prostor

Letní soutěž měla několik cílů: rozhýbat zákazníky, zvýšit počet transakcí a propojit kategorii paliv, občerstvení ve Fresh Corner a aplikaci MOL Move do jednoho věrnostního zážitku.

Vedle videa pro sociální sítě s Jiřím Langmajerem vzniklo také krátké CGI video, které využilo princip takzvaného „fake OOH“ – tedy digitálně vytvořeného zásahu do reálného prostředí. Monumentální virtuální instalace JBL „repráku“ se v něm objevila přímo na návěsu kamionu přijíždějícího na čerpací stanici MOL.

Video, které se objevilo především na Instagramu, Facebooku a Tik Toku, mělo za cíl pobavit, a především pomoci sdělení o soutěži vystoupit z řady letních aktivací.

„Chtěli jsme tradičnímu mediamixu dodat novou energii a přitáhnout pozornost nejen k soutěži, ale i k celé značce,“ uvádí za agenturu Dentsu Matyáš Gelnar, Account Manager. 

Přestože konkrétní prodejní výsledky MOL letní soutěže společnost MOL nezveřejnila, je jisté, že využití CGI videa poskytlo originální, škálovatelný a zejména efektivní způsob, jak podpořit letní kampaň i povědomí o značce.

„Prostřednictvím CGI se nám podařilo do kampaně zapojit vizuálně atraktivní prvek, který poutal pozornost na sociálních sítích a jasně komunikoval spojení obou značek. Během kampaně jsme tak zaznamenali výrazně zvýšený zájem o naši věrnostní aplikaci MOL Move,“ uzavírá Mikuláš Duda, manažer korporátní komunikace společnosti MOL.

