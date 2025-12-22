Kolik času strávíte na mobilu? O2 spouští vánoční mód

Vánoce mají být svátky klidu, ale často se mění v maraton scrollování, focení a hledání dokonalosti, po které se cítíme spíš frustrovaně než šťastně. Operátor O2 proto už podruhé přichází se speciálním vánočním módem, který pomáhá během svátků na chvíli „vypnout“.
Z výzkumu společnosti O2 vyplynulo, že digitální zdraví mladých Čechů se dál zhoršuje. Generace Z tráví na mobilu klidně 6 hodin denně, průměrný Čech pak přes 3 hodiny. Až 80 procent mileniálů a 75 procent generace Z spí s mobilem u postele, což zhoršuje kvalitu spánku i psychickou pohodu. A navíc stále častěji přiznávají, že pociťují stres, když jsou delší dobu offline.
Svátky a obecně dny volna se pro mnoho lidí paradoxně mění v digitálně nejrušnější období roku. „Právě o Vánocích, které samy o sobě přinášejí tlak na dokonalost a srovnávání s ostatními, se tyto digitální návyky často ještě prohlubují. Nekonečné scrollování pak dokáže pokazit sváteční atmosféru rychleji než připálený kapr. A o to víc dává smysl na chvíli zpomalit, omezit zbytečné notifikace a dopřát si skutečný čas s blízkými. Právě proto po roce zapínáme v rámci našeho projektu O2 Digitální zdraví vánoční mód,“ říká Andrea Břežná Závišková, brand manažerka O2.
Vypnout notifikace, zapnout vánoční mód
Aby si lidé během svátků odpočinuli od tlaku sociálních sítí, O2 znovu umožňuje zapnout si vánoční mód v aplikaci Moje O2 v sekci Objevujte nebo na webu digitalnizdravi.cz/vanocnimod.
„Technologie nejsou nepřítel. Když je používáme vědomě a s jasným záměrem, můžou nám výrazně zlepšit život. Naším cílem je pomoci lidem najít zdravou rovnováhu mezi online a offline světem, a to obzvlášť během svátků. Vánoční mód nabízí praktické tipy, jak si od technologií na chvíli odpočinout a věnovat pozornost tomu, co je opravdu podstatné – času s nejbližšími,“ komentuje Závišková.
Vánoční mód pomůže například s nastavením režimu Nerušit, díky kterému se uživatelé snáze soustředí na to důležité a užijí si společné chvíle bez zbytečných vyrušení, zatímco mobil využijí jen tehdy, kdy opravdu chtějí – třeba na rodinnou fotku nebo koledy. K dispozici jsou navíc i kódy na e-knihy a audioknihy z O2 Knihovny zdarma a speciální vánoční playlist, který podpoří sváteční atmosféru.
O2 myslí na digitální pohodu celoročně, nejen o svátcích
O2 se digitálním zdravím zabývá dlouhodobě. Bez ohledu na to, kterého mají lidé operátora, si mohou udělat jednoduchý test na webu digitalnizdravi.cz nebo v aplikaci Moje O2. Po vyplnění se každý hned dozví, jak je na tom ve srovnání s průměrem české populace i vrstevníky. Zároveň tam najdou jednoduché tipy, jak digitální zdraví posílit a co dělat, aby lidé měli technologie ve své moci.
Ve spolupráci s aplikací Elin.ai, která pomocí umělé inteligence podporuje duševní pohodu, navíc nabízí na dva měsíce zdarma prémiovou verzi Elin+.
Výzvu k zapnutí vánočního módu O2 přenáší i do své sváteční kampaně napříč celým Českem. V předvánočním období se objeví na marketingových plochách, včetně billboardů a CLV v Praze, Plzni, Brně, Pardubicích nebo třeba v Ostravě. Kampaň se záměrně objeví také tam, kde trávíme hodně času, tedy na internetu a sociálních sítích, aby nenápadně vybídla ke zpomalení, odložení telefonu a prožití svátků po svém.