Kapr jako hvězda Vánoc. Řetězec Penny spustil vánoční kampaň

Hlavní hvězdou letošních Vánoc bude tradiční český kapr. Ten se objeví nejen na štědrovečerním stole Čechů, ústřední roli bude hrát také ve vánoční kampani obchodního řetězce Penny. A bude to hned kapří dvojice, které propůjčí hlasy Michal Suchánek a Richard Genzer, kteří budou už od 1. prosince glosovat vše kolem Vánoc.
Kapří hrdinové podle řetězce přinesou do předvánočního času nadhled i humor a příjemně tak odlehčí chvíle plné shonu. Vtipné a krátké rybí dialogy doplňuje hudba od Janka Ledeckého „Ryba rybě“, která navozuje nostalgickou, až pohádkovou vánoční atmosféru.
„Kapr patří k českým Vánocům stejně neodmyslitelně jako cukroví nebo stromeček. A protože humor lidi sbližuje, rozhodli jsme se ho postavit do hlavní role v hravém a lidském pojetí. Věříme, že kampaň nejen pobaví, ale i připomene, že Vánoce jsou hlavně o společných chvílích a příjemné náladě a že k tradiční štědrovečerní večeři zkrátka kapr s bramborovým salátem patří,“ říká Vít Vojtěch, marketingový ředitel Penny.
Nová kampaň zahrnuje televizní spoty, online videa i formáty pro sociální sítě, které staví na výrazové mimice kaprů a situačním humoru. Kapři v nich řeší typická „rybí“ vánoční dilemata – od úvah nad tím, jakou rybu si dát ke štědrovečerní večeři, až po bizarní situace, jako je posilování pro případný útěk. Komunikace zaměřená na kapry poběží pod značkou Penny až do konce roku.
Vizitka kampaně:
- Kreativa: PENNY, Leo Burnett
- Kreativní ředitel: Vít Vojtěch
- Scénář & Copywriter: Michal Suchánek & Richard Genzer
- Produkční agentura: IS Produkce
- Mediální agentura: PHD
- PR agentura: Svengali Communications