Investona v kampani od McCANN Prague rozhýbává Česko k investování

Investona je nová platforma, která chce „rozinvestovat Česko“. Vznikla rebrandingem společnosti Colosseum a jejím cílem je přiblížit svět investování běžným lidem – srozumitelně, důvěryhodně a bez složité finanční hantýrky. Kampaň s claimem „Investovat má smysl“ představuje značku, která dává investování nový, přístupnější význam. Za kreativní strategií i exekucí stojí McCANN Prague.
Insight kampaně vychází z poznání, že většina Čechů má k investicím respekt – často je považují za něco, čemu rozumějí jen odborníci. Podle průzkumu agentury Confess až 30 procent lidí uvádí, že jim v investování brání to, že je pro ně složité a nepřehledné, a až 48 procent konstatuje, že o investování nemá dost znalostí. Investona proto přichází s misí ukázat, že investovat může každý, kdo má chuť začít. Jejím cílem je překlenout propast mezi složitým finančním světem a běžnou domácností.
„Naším cílem je zbavit investování zbytečného strachu a představit ho jako běžnou součást života, ne jen jako oblast pro vyvolené. Investona lidem ukazuje, že investovat nemusí být složité, pokud má člověk partnera, kterému může věřit,“ říká Ladislav Báča, Chief Marketing Officer značky Investona.
Kreativa staví na kombinaci důvěry a přirozenosti. Hlavním motivem je jednoduchost – lidé, kteří mluví běžným jazykem a rozumějí tomu, proč investování dává smysl právě pro ně. Spoty využívají realistické dialogy, známé prostředí i uvolněný tón, který snižuje bariéru strachu z investování. Stylizace připomíná oblíbené české seriály, které diváci sledují s důvěrou a emocemi. Výrazným prvkem je hlas Jaroslava Plesla, jenž propojuje všechny formáty a dává brandu charakter i jistotu.
Hudební linku tvoří legendární skladba The Passenger od Iggyho Popa v úpravě Jiřího Buriana. Energický rytmus dodává spotům tempo, kontinuitu a optimistický tón – v duchu značky, která chce rozhýbat Česko k investování.
Exekučně se kampaň opírá o kombinaci televizních a digitálních spotů, doplněnou o online videa a outdoor komunikaci s klíčovým sdělením „Investovat má smysl“. První fáze kampaně běží od 15. září do konce prosince 2025 a zaměřuje se na širokou veřejnost po celé České republice.
„Název jsme vymýšleli tak, aby bylo jednoznačně jasné, čím se značka zabývá, a zároveň aby zněl česky a dal se skloňovat. To podstatné, čím se Investona v komunikaci liší od konkurence, je to, že chce oslovit opravdu lidi po celém Česku – ne nutně jen v Karlíně nebo na Letné, ale třeba v Hradci Králové, v Horažďovicích nebo v Jevíčku,“ uzavírá Báča.
Vizitka kampaně:
- Klient: Investona
- Kreativní agentura: McCANN Prague
- Režie: Mugshots
- Produkce: Creative Embassy
- Brand voice: Jaroslav Plesl
- Hudba: The Passenger – Iggy Pop (upravil Jiří Burian)
- Vizuální identita: Dynamo design
- PR agentura: Ogilvy PR
- Mediální agentura: WPP Media
- Výzkumná agentura: Confess Research