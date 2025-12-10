Herní koncept Good Game a McCANN Prague přivedl aplikaci Práce za rohem téměř 25 000 nových uživatelů

Aplikace Práce za rohem uvedla svou první gamingovou kampaň, kterou připravila agentura McCANN Prague ve spolupráci s kreativním studiem Good Game. Cílem bylo upozornit na negativní dopady dlouhého dojíždění do práce prostřednictvím záměrně úmorného mobilního simulátoru. Hra si získala pozornost tisíců Čechů a Slováků.
Kampaň přinesla výrazné výsledky i pro samotnou aplikaci Práce za rohem. Díky hernímu konceptu si ji stáhlo přes 24 700 nových uživatelů. Good Game rozšířilo herní zážitek o influencery a stylizovaná videa připomínající herní trailery. Mediální strategie od divize McCANN Boost zajistila kampani více než 23 milionů impresí na českém a slovenském trhu: což je jeden z nejvyšších zásahů aplikace za poslední období.
Práce za rohem dlouhodobě upozorňuje na to, že mnoho lidí tráví zbytečně velkou část dne dojížděním, přestože by často mohli najít vhodnou práci mnohem blíže svému bydlišti. Tento insight se stal základem pro vznik mobilní hry, která záměrně pracuje s monotónností a nudou – stejnými pocity, jaké zažívají lidé při dlouhých cestách do práce.
„Pro většinu lidí je dojíždění nutné zlo, které se snaží přetrpět. Přitom by nemuseli, pokud by si našli práci poblíž domova. A protože si čím dál víc cestujících krátí čas mobilními hrami, rozhodli jsme se vytvořit hru vlastní – schválně nudnou a úmornou jako dojíždění samotné,“ říká Markéta Linhart, Product Marketing Manager společnosti Alma Career. Mobilní hra tak oslovila cílovou skupinu hráčů přímo na jejich mobilech a dostatečně atraktivní formou, aby jejich pozornost udržela dlouhé hodiny.
Přestože ve hře nebylo mnoho co dělat, jen trpělivě čekat, zahrály si ji tisíce lidí. Někteří hráči se dokonce doma střídali v pravidelných denních a nočních směnách, aby ji dohráli jako první. Významným benefitem kampaně bylo i to, že herní forma dokázala přilákat široké spektrum uživatelů a citlivě odkomunikovat problém, který mnoho lidí vnímá jako nevyhnutelnou součást pracovního života.
Vizitka kampaně:
- Klient: Alma Career / Práce za rohem
- Kreativní koncept & produkce hry: Good Game
- Mediální strategie a nákup: McCANN Boost
- Influencer marketing & herní trailery: Good Game
Good Game:
- Account Manager: Alexandr Ambróz, Ladislav Dyntar
- Art Director: Martin Vašátko
- Graphic Designer: Matěj Moutelík
- Influencer Manager: David Vogel
- Creative Director: Jan Benda
- 3D production: Jan Reeh, Richard Homola
McCANN Prague:
- Account Director: Martin Petrásek
- PR & Communication Manager: Dany Rotkovsky
- Media & Channels Senior, McCANN Boost: Daniela Klapálková
- Media Account Manager, McCANN Boost: Mája Nguyen
Alma Career:
- Product Marketing Manager, Alma Career Czechia: Markéta Linhart,
- Product Marketing Manager, Alma Career Slovakia: Martina Maťaťa Hatňanková
- Regional Product Marketing Team Leader, Alma Career Czechia: Tomáš Pavlíček