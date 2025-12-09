Converse uvádí limitovanou edici Stranger Things inspirovanou rokem 1984

Společnost Converse představila speciální kolekci tenisek, která vzdává hold populárnímu seriálu Stranger Things a jeho očekávané závěrečné sezóně. Limitovaná edice dvou ikonických modelů – Chuck 70 a Weapon – přináší výrazné retro prvky, odkazy na děj seriálu i estetiku 80. let.
Monstrózní padouši, podivná dobrodružství, maximum nostalgie po osmdesátkách. Všechny tyto prvky seriálu se podle společnosti vtiskly i do dvou limitovaných Converse modelů. „Jde o poctu moderní popkulturní srdcovce a fenoménu, o kterém se všude mluví. Svět žije seriálem Stranger Things a Converse se zamiloval s ním. Chuck 70 i Weapons mají 80. léta ve svém DNA a jejich nová Stranger Things podoba tomu dodává další rozmě,“ uvádí společnost.
Model Converse X Stranger Things Chuck 70 nabízí plátěný svršek se záměrně „opotřebovaným“ efektem, retro barevností a řadou ukrytých detailů inspirovaných postavami a symboly seriálu. Nechybí vyšívaný znak Rockin’ Robin, motivy radiového signálu, vnitřní potisk „Beam Me Up This Place Sucks!“ či jazyk s nápisem „HellFire Lives“.
Součástí designu jsou také ozdoby jako přívěsek z gumového kuřete, dekorativní tkaničky inspirované Veknou, nášivka „Demogorgon All Star“ či zadní štítek „Upside Down“. Model tak nabízí desítky detailů, které mohou fanoušci postupně objevovat.
Druhou novinkou je Converse X Stranger Things Weapon, který sází na prémiový kožený svršek a speciálně upravené panely s potisky a skrytými odkazy. Model doplňuje jazyk se štítkem ve stylu originálního fontu Stranger Things, detaily Upside Down a tkaničky laděné do temnější estetiky posledních sérií.