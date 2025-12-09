Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Converse uvádí limitovanou edici Stranger Things inspirovanou rokem 1984

Společnost Converse představila speciální kolekci tenisek, která vzdává hold populárnímu seriálu Stranger Things a jeho očekávané závěrečné sezóně. Limitovaná edice dvou ikonických modelů – Chuck 70 a Weapon – přináší výrazné retro prvky, odkazy na děj seriálu i estetiku 80. let.

Monstrózní padouši, podivná dobrodružství, maximum nostalgie po osmdesátkách. Všechny tyto prvky seriálu se podle společnosti vtiskly i do dvou limitovaných Converse modelů. „Jde o poctu moderní popkulturní srdcovce a fenoménu, o kterém se všude mluví. Svět žije seriálem Stranger Things a Converse se zamiloval s ním. Chuck 70 i Weapons mají 80. léta ve svém DNA a jejich nová Stranger Things podoba tomu dodává další rozmě,“ uvádí společnost.

Model Converse X Stranger Things Chuck 70 nabízí plátěný svršek se záměrně „opotřebovaným“ efektem, retro barevností a řadou ukrytých detailů inspirovaných postavami a symboly seriálu. Nechybí vyšívaný znak Rockin’ Robin, motivy radiového signálu, vnitřní potisk „Beam Me Up This Place Sucks!“ či jazyk s nápisem „HellFire Lives“.

Součástí designu jsou také ozdoby jako přívěsek z gumového kuřete, dekorativní tkaničky inspirované Veknou, nášivka „Demogorgon All Star“ či zadní štítek „Upside Down“. Model tak nabízí desítky detailů, které mohou fanoušci postupně objevovat.

Druhou novinkou je Converse X Stranger Things Weapon, který sází na prémiový kožený svršek a speciálně upravené panely s potisky a skrytými odkazy. Model doplňuje jazyk se štítkem ve stylu originálního fontu Stranger Things, detaily Upside Down a tkaničky laděné do temnější estetiky posledních sérií.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-49
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-49
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem
Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem

MAM Exkluzivně v časopise

Aneta_Martinek-rijen-24
Komunita a lidé
HolkyzMarketingu čekají velké změny. „Chceme se přiblížit firmám.“
Vincent Berthier
Média a trh
Spinoza: AI od novinářů pro novináře. Jak funguje v praxi?
Kateřina Fialová
Kreativita a kampaně
ADC Šťouch: Signal Space zaujal nejen vizuální identitou
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
591839407_1285384860287903_5384249036760506226_n
Akce a soutěže
Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
591839407_1285384860287903_5384249036760506226_n
Akce a soutěže
Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ