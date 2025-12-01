Zadavatelé a značky
Bernard nakoupil klid do předvánočních reklamních bloků

Rodinný pivovar Bernard 28. listopadu spustil nový spot, kterým chce divákům dopřát trochu klidu v hektické době před Vánoci. Režie se ujal Jiří Mádl.

„Ze všeho, co se na nás před svátky valí, má člověk pocit, že neustále něco musí. Chceme lidem dopřát chvilku klidu. Nic nám neuteče, když si dáme pauzu. Spíše naopak k nám spousta věcí přijde,“ říká spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Nový klip, jehož sdělením je „Hlavně klid“, opět vznikl v režii Jiřího Mádla, který už dříve pro pivovar natočil oceňované spoty „Svět se zbláznil, držme se“ a „Radosti byly a budou“. Stejně jako tehdy, i tentokrát Mádl nedostal zadání prodat pivo, ale vytvořit atmosféru – v tomto případě atmosféru klidu a ticha uprostřed ruchu. Ostatně, ani tentokrát se pivo ve spotu neobjeví.

„Lidi jsou unavení z toho, jak všechno musí být perfektní a hned. Tak jsme si řekli, že natočíme něco úplně opačného. Něco, co nás zpomalí a uklidní,“ říká ředitel marketingu Tomáš Lipták. Spot sleduje drobné okamžiky rodinného soužití, spolupráce, radosti i tolerance.

Produkci i tentokrát zajistila společnost Dawson production vedená Monikou Kristl. Stejný tým stojí za předchozími spoty, které měly velký ohlas, ať už například v době lockdownu, nebo nedávno v reklamě na nealkoholické pivo Bernard s přírodní grepovou šťávou.

Poprvé bude spot odvysílaný v České televizi 28. listopadu večer, následovat budou další televize a sociální sítě. Kromě 90vteřinového klipuje připravena také 10vteřinová varianta.

Nový spot Rodinného pivovaru Bernard „Hlavně klid“

  • scénář, režie: Jiří Mádl
  • kamera: Martin Žiaran
  • zvuk: Viktor Ekrt
  • střih: Filip Malásek
  • produkce: Dawson production, Monika Kristl
  • nasazení: 28. 11. 2025
  • mediamix: TV, Online, Social

