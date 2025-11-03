Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Ve vánoční kampani Albertu dostává dárky Ježíšek

© Albert

Albert i letos vstupuje do vánoční sezony s emotivním příběhem. Ukazuje, že delikatesy Albert Excellent mohou mít hodnotu osobního dárku pro ty, kteří jsou pro nás o Vánocích nejdůležitější, a zároveň přinášejí něco navíc k tradičnímu svátečnímu menu. Ústřední televizní spot vypráví příběh holčičky, která se rozhodne potěšit jídlem toho, bez koho si Vánoce neumí představit.

Albert i do letošní vánoční sezony vstupuje s tradiční vánoční kampaní. Letos ukazuje, že jídlo může být víc než jen součást štědrovečerní tabule – může se stát osobním dárkem pro ty, kteří pro nás dělají Vánoce Vánocemi. Cílem komunikace je podpořit v předvánočním období vnímání Albertu jako nejlepšího obchodu pro nákup jídla na Vánoce a zároveň podpořit značku světových a lokálních delikates Albert Excellent.

Vánoce jsou pro české domácnosti silně spojené s tradicemi a recepty předávanými z generace na generaci. Strategie kampaně proto nepřichází s ambicí měnit klasické sváteční menu, ale představuje Albert Excellent jako doplněk k tradičnímu nákupu. „Chceme zákazníkům nabídnout možnost obohatit jejich vánoční nákup, aniž bychom zasahovali do zavedených zvyků a rodinných tradic. Albert Excellent vnímáme jako příležitost přidat k Vánocům něco navíc, co má hodnotu i mimo štědrovečerní menu,“ říká Magdaléna Nováková, Brand Communication Manager Albertu.

Kreativní koncept vychází z propozice „Darujme radost“ a staví na myšlence, že jídlem můžeme někomu udělat radost stejně jako dárkem. Televizní spot tento princip dramatizuje příběhem holčičky, která obdaruje jídlem toho, bez koho si Vánoce nedokáže představit – Ježíška. Symbolem kampaně je dárková vánoční taška, která se objeví nejen v komunikaci, ale bude také k zakoupení přímo na prodejnách. „Věříme, že jídlo může být skutečně osobní dárek. A když ho vybírám s osobním záměrem, je to silnější gesto než jakýkoliv univerzální dárkový koš,“ říká Luboš Jahoda, Managing Partner VCCP.

Stejně jako v předchozích letech propozici kampaně podporuje také iniciativa společenské odpovědnosti, v rámci které Albert daruje potraviny lidem v nouzi. Jako první společnost do potravinových sbírek přispívá i čerstvým jídlem.

Režie spotů se ujala Jasmína Blažević z produkce Bistro Films, in-store materiály a klíčové vizuály připravila agentura Lineart. Kampaň má plné 360° zastoupení napříč televizí, OOH, digitálními kanály a instore komunikací a poběží od prvního listopadového týdne až do Vánoc.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-44
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-44
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem
Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!

MAM Exkluzivně v časopise

Kohy5
Komunita a lidé
Neustálá improvizace okysličuje mozek
Vojtěch Tkáč z Refresheru
Komunita a lidé
Refresher dospěl, ale nestárne
Gabriel Mattar
Komunita a lidé
Nejlepší práce vzniká v nepohodlí
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ