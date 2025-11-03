Ve vánoční kampani Albertu dostává dárky Ježíšek

Albert i letos vstupuje do vánoční sezony s emotivním příběhem. Ukazuje, že delikatesy Albert Excellent mohou mít hodnotu osobního dárku pro ty, kteří jsou pro nás o Vánocích nejdůležitější, a zároveň přinášejí něco navíc k tradičnímu svátečnímu menu. Ústřední televizní spot vypráví příběh holčičky, která se rozhodne potěšit jídlem toho, bez koho si Vánoce neumí představit.
Albert i do letošní vánoční sezony vstupuje s tradiční vánoční kampaní. Letos ukazuje, že jídlo může být víc než jen součást štědrovečerní tabule – může se stát osobním dárkem pro ty, kteří pro nás dělají Vánoce Vánocemi. Cílem komunikace je podpořit v předvánočním období vnímání Albertu jako nejlepšího obchodu pro nákup jídla na Vánoce a zároveň podpořit značku světových a lokálních delikates Albert Excellent.
Vánoce jsou pro české domácnosti silně spojené s tradicemi a recepty předávanými z generace na generaci. Strategie kampaně proto nepřichází s ambicí měnit klasické sváteční menu, ale představuje Albert Excellent jako doplněk k tradičnímu nákupu. „Chceme zákazníkům nabídnout možnost obohatit jejich vánoční nákup, aniž bychom zasahovali do zavedených zvyků a rodinných tradic. Albert Excellent vnímáme jako příležitost přidat k Vánocům něco navíc, co má hodnotu i mimo štědrovečerní menu,“ říká Magdaléna Nováková, Brand Communication Manager Albertu.
Kreativní koncept vychází z propozice „Darujme radost“ a staví na myšlence, že jídlem můžeme někomu udělat radost stejně jako dárkem. Televizní spot tento princip dramatizuje příběhem holčičky, která obdaruje jídlem toho, bez koho si Vánoce nedokáže představit – Ježíška. Symbolem kampaně je dárková vánoční taška, která se objeví nejen v komunikaci, ale bude také k zakoupení přímo na prodejnách. „Věříme, že jídlo může být skutečně osobní dárek. A když ho vybírám s osobním záměrem, je to silnější gesto než jakýkoliv univerzální dárkový koš,“ říká Luboš Jahoda, Managing Partner VCCP.
Stejně jako v předchozích letech propozici kampaně podporuje také iniciativa společenské odpovědnosti, v rámci které Albert daruje potraviny lidem v nouzi. Jako první společnost do potravinových sbírek přispívá i čerstvým jídlem.
Režie spotů se ujala Jasmína Blažević z produkce Bistro Films, in-store materiály a klíčové vizuály připravila agentura Lineart. Kampaň má plné 360° zastoupení napříč televizí, OOH, digitálními kanály a instore komunikací a poběží od prvního listopadového týdne až do Vánoc.