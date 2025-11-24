Zadavatelé a značky
V Kauflandu startuje Vánoční sbírka pro Světlušku. Pomoct mohou zákazníci skrz nákup jmenovek

Od 24. listopadu do 7. prosince probíhá ve všech prodejnách Kaufland v České republice Vánoční sbírka pro Světlušku, která podporuje lidi se zrakovým znevýhodněním. Ambasadorem sbírky je zpěvák Ben Cristovao.

Letošní, již sedmý ročník sbírky navazuje na tradici z předchozích let a funguje prostřednictvím prodeje originálních vánočních jmenovek na dárky. Jejich autorem je ilustrátor Lukáš Tomek ze studia Tomski&Polanski. Každý, kdo zakoupí jmenovky za 30 Kč, přispívá celou částkou Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, který projekt Světluška realizuje. Kaufland navíc tuto částku navyšuje o dalších 10 Kč, takže jeden pořízený arch jmenovek znamená celkem 40 Kč na podporu pro dětem i dospělým s postižením zraku.

„Vánoční sbírka pro Světlušku je pro nás opravdu srdeční záležitostí. Děkujeme našim zákazníkům za jejich štědrost a zaměstnancům za podporu sbírky přímo na prodejnách. Vloni jsme společně vybrali rekordních 21 milionů korun, které lidem se zrakovým postižením pomohly v každodenním životě. Věřím, že i letos dokážeme udělat radost těm, kteří světlo nejvíce potřebují,“ říká tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Za uplynulých šest let se prostřednictvím vánoční sbírky podařilo vybrat již 102 milionů korun. Tyto finance umožňují pořídit kompenzační pomůcky, zajistit terapie, podpořit vzdělávací aktivity či financovat služby, které výrazně usnadňují každodenní život zrakově hendikepovaným.

„Vzájemná spolupráce s Kauflandem trvá od roku 2019. Kromě vánoční sbírky společně organizujeme i Noční běhy pro Světlušku, které se letos konaly v osmi městech Česka. Kaufland také podporuje projekt Kavárna POTMĚ, kde vás obslouží lidé se zrakovým znevýhodněním a návštěvníci zažijí unikátní zkušenost,“ říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

Dlouholeté partnerství Světlušky a společnosti Kaufland navíc přináší také systémové změny s dlouhodobým dopadem. Vznikají projekty jako Konzultanti APA, kteří pomáhají zrakově hendikepovaným dětem aktivně se zapojit do školních a volnočasových aktivit. Projekt BOJ O JOB zase podporuje uplatnění nevidomých a slabozrakých na trhu práce. Ze sbírky je financován i vlastní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu – Půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. Lidé se zrakovým postižením si zde mohou zdarma či za symbolický poplatek půjčit pomůcky, které jim výrazně ulehčují dennodenní aktivity.

