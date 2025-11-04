Zadavatelé a značky
„Úžasné věci se vyplatí každý den.“ Lidl spouští mezinárodní vánoční kampaň

Lidl zahajuje vánoční sezónu uvedením své mezinárodní kampaně s mottem „Úžasné věci se vyplatí každý den!“. Kampaň podle řetězce přesahuje rámec tradiční vánoční reklamy a navazuje na globální strategický koncept „Lidl. To se vyplatí.“

„Vánoce jsou pro mnohé nejkrásnějším obdobím roku – časem, kdy se snažíme rozdávat radost svým blízkým. Ale co kdybychom si tento přístup dokázali udržet po celý rok, a nejen během několika svátečních týdnů?“ ptá se Lidl. Právě na tuto myšlenku navazuje jeho vánoční kampaň, která vybízí, aby byla drobná gesta pozornosti a péče přenesena i do běžných dnů.

Kampaň tak podle řetězce odráží samotnou podstatu značky Lidl, „pro kterou jsou typické jednoduchost, kvalita a odpovědnost za lepší budoucnost pro všechny“.

„Každý den se snažíme, aby byl život našich zákazníků o něco jednodušší a příjemnější. Vánoční kampaň ukazuje, jak výjimečné může být toto období, a zároveň nás všechny vybízí, abychom si atmosféru vzájemnosti a sounáležitosti uchovali i během roku,“ říká David Zappe, vedoucí marketingu Lidlu. „Slogan ‚Úžasné věci se vyplatí každý den‘ je proto jasným vyjádřením našich firemních hodnot a dlouhodobého závazku ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ dodává.

Pro český trh letošní vánoční kampaň startuje 2. listopadu televizním spotem. Kampaň dále zahrnuje YouTube a sociální sítě, doplňuje ji venkovní a digitální outdoorová reklama.

