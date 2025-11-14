Třetí ročník projektu Puky pomáhají zná své vítěze. Kaufland podpoří mladé hokejisty částkou 11,5 milionu korun

Kaufland díky kampani Puky pomáhají již potřetí podpořil mládežnický hokej po celé České republice. O vítězích, kteří si mezi sebou rozdělí celkem 11,5 milionu korun, rozhodli hokejoví fanoušci a současně zákazníci obchodního řetězce. Slavnostní předávání cen proběhne na jaře příštího roku v rámci finálových turnajů mezi regiony.
Podpora mládežnického hokeje hraje podle řetězce zásadní roli v rozvoji nejen sportovního talentu, ale také týmového ducha a fair play. Kampaň Puky pomáhají dává mladým hráčům z regionálních klubů možnost růst, získávat zkušenosti a plnit si své sny nejen na ledě, ale i v životě. Letos o přízeň hokejových fanoušků soutěžilo celkem 159 klubů, z nichž si 78 vítězných týmů rozdělí ceny v celkové hodnotě 11,5 milionu korun.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku projektu Puky pomáhají proběhlo formou živého vysílání na Instagramu @khockey.cz a @mladeznicky_hokej, které moderoval influencer, hokejista a zároveň trenér malých hokejistů Vladislav Houška (@vlada_houska). Předávání cen vítězům a hokejové turnaje pro vítěze z regionů se uskuteční na jaře v roce 2026.
„Držíme se myšlenky, že podpora sportu u dětí je klíčová. Proto je naším cílem podporovat hokejové kluby přímo v regionech. Jsme hrdí, že díky projektu Puky pomáhají můžeme přispět k rozvoji mladých hokejových talentů a být tak dobrým sousedem pro naše zákazníky,“ říká Monika Bečvářová, jednatelka společnosti Kaufland.
Díky podpoře společnosti Kaufland má každý mladý hokejista šanci jít ve stopách českých hvězd. Tváří projektu je od samého začátku „zlatý“ hokejista Radko Gudas, který letos přizval i svou dceru Týnku, autorku zábavného online obsahu se sportovní tematikou. Kampaň nově podpořil také reprezentační brankář Lukáš Dostál.
Do projektu se zapojily i samotné kluby. Sdílely své zážitky na sociálních sítích s hashtagem #pukypomahaji, natáčely videa a zapojily maskoty i mladé hráče, aby motivovaly své fanoušky k hlasování. Některé týmy tak dokázaly obhájit své loňské vítězství.
Každý hlas se počítá
Pro účely projektu byly mládežnické kluby rozděleny do tří kategorií. V první kategorii rozhodovali fanoušci přímo na prodejnách Kaufland, kde po každém nákupu vhazovali do speciálních tubusů herní puky, nebo hlasovali elektronicky na samoobslužných pokladnách. Každý klub získal od zákazníků desítky tisíc hlasů, vítězi se staly vždy tři nejúspěšnější z každého regionu.
Do druhé kategorie patřily kluby z měst, kde Kaufland nemá svou vlastní prodejnu. 41 klubů se tak letos do projektu mohlo zapojit velmi netradičně a soutěžilo v rámci dvou originálních miniprojektů zaměřených na nábor mladých hráčů a zdravou výživu. Oceněno bude devět nejlepších klubů na konci listopadu.
Třetí kategorii tvořilo 14 mládežnických týmů spadajících pod extraligové kluby. Zákazníci mohli své favority podpořit prostřednictvím partnerských kuponů v aplikaci Kaufland a prostředí Kaufland Card. Z vítězství se nakonec raduje šest klubů, které získaly největší podporu.
Hokejové kluby, které se ve svých kategoriích umístily na prvním místě, obdrží speciální turnajové dresy a roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 130 000 korun. Zúčastní se také finálového turnaje mezi regiony. Kluby na druhých místech získají poukaz na dresy nebo hokejové vybavení v hodnotě 70 000 korun, zatímco třetí příčky jsou oceněny poukázkami na nákup sportovní výživy v hodnotě 40 000 korun.