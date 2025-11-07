Zadavatelé a značky
The New York Times spustily reklamu na rodinné předplatné. Spotem provází americký fotbalista Manning

Po nedávném spuštění nové nabídky rodinného předplatného New York Times, která umožňuje čtyřem členům individuální přístup k celé řadě produktů Times, se The New York Times spojily s fotbalovou hvězdou Eli Manningem a svěřily mu úkol – rozhodnout, kdo bude mít nárok na jeho nové rodinné předplatné.

Eli Manning, fotbalista, který dvakrát dovedl americký tým New York Giants k vítězství v Super Bowlu, nyní provází The New York Times (NYT) na cestě za předplatiteli. „Pokud se mám podělit o své předplatné New York Times, chci mít jistotu, že to bude s někým, kdo si ho opravdu užije,“ řekl Eli Manning. „Beru to velmi vážně a chci se ujistit, že členové mého rodiny také. Navíc rádi soutěžíme,“ dodává.

Řeč je o novém rodinném předplatném, které čtenáři umožňuje produkty Times sdílet s dalšími třemi členy rodiny. Ve spotu, který novou předplatitelskou funkci představuje, má Manning za úkol rozhodnout se, komu ze své rodiny přístupy udělí. Vyřeší to soutěží.

Podle NYT se mohou se spotem rodiny Manningových ztotožnit domácnosti po celém světě, protože ukazuje, v čem je předplatné výjimečné. „Nejde jen o přístup k žurnalistice, ale také o každodenní rituály a sdílené zážitky, které spojují rodiny – přes hádanky, recepty a příběhy, na kterých záleží,“ proklamují The New York Times.

„Nemůžu to nijak dokázat, ale jsem si docela jistý, že Eli mi už roky parazitoval na mém přihlášení do New York Times, takže je skvělé vidět, že si předplatil rodinné předplatné,“ říká ve spotu bratr fotbalisty Cooper Manning. „Teď uvidíme, jestli je lepší ve výběru členů rodiny, které zahrne do svého předplatného, než v křížovce Connections: Sports Edition,“ vtipkuje.

Spotem kromě Coopera a Eliho Manningových provází také jejich rodiče – matka Olivia a otec Archie Manning, bývalý profesionální fotbalový quarterback. „Rodinné předplatné nám umožňuje sblížit se díky našim společným zájmům a poprvé diskutovat o něčem jiném než o fotbale. Viděla jsem Eliho každodenní strategii ve hře Wordle a vím, že mě potřebuje, pokud chce dosáhnout série delší než dva dny. Ale jsem jeho máma, takže všichni víme, že jsem v jeho předplatném,“ říká ve spotu matka Olivia Manningová.

„Eli byl vždy vyrovnaný,“ říká ve videu Archie Manning. „Ale vybrat, kdo bude mít rodinné předplatné? To je úplně nová výzva. Ale nakonec, pokud chce mluvit o fotbale a The Athletic, ví, že potřebuje v plánu svého otce,“ dodává.

Profesionální kampaň s názvem „Rodina Manningových se spojila s New York Times pro vtipnou obsahovou kampaň“ byla zveřejněna ve Spojených státech v listopadu 2025. Byla vytvořena pro značku The New York Times reklamní agenturou Zulu Alpha Kilo.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

