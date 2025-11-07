The Andy Warhol Museum láká na probíhající expozici o marnivosti „balíčkem smrti“

The Andy Warhol Museum v Pittsburghu ve spolupráci s agenturou BarkleyOKRP sestavilo u příležitosti probíhající výstavy s názvem Vanitas (Marnivosti) balíček smrti. „The Death Kit“ má lidem pomoci připravit se na svou smrt ve stylu – po Warholovsku.
Balíček smrti, neboli The Death Kit, reaguje na probíhající výstavu Andy Warhol: Vanitas, která zkoumá Warholovo zamyšlení nad pomíjivostí života prostřednictvím tří témat: smrtelnosti, marnivosti a samotné pomíjivosti. „Každé z těchto témat nabízí pohled, skrze který lze pochopit Warholovo fascinování smrtí, pomíjivostí krásy a plynutím času. Warhol se těmito tématy ve své tvorbě zabýval s vážností a obohatil je ironií a humorem, čímž dal najevo svůj jedinečný, často filozofický a kontemplativní pohled,“ zní v anotaci.
Díla vystavená do začátku března v pitssburghském The Andy Warhol Muzeu mají divákům připomínat jejich smrtelnost a bezvýznamnost světských svátků a radostí. Podobný pocit může vyvolat i zmiňovaný „balíček smrti“, kterým muzeum spolu s agenturou BarkleyOKRP na probíhající výstavu upozorňuje.
„Nenašli jsme žádný nástroj, který by lidem pomáhal vnímat smrt jako jejich poslední a největší formu sebevyjádření,“ uvedl výkonný kreativní ředitel agentury BarkleyOKRP Berk Wasserman pro web Muse by Clios. „Výstava Vanitas se zaměřuje na smrtelnost a pomíjivost života. Death Kit spojuje smrt a sebevyjádření způsobem, který vyhovuje milovníkům umění a všem, kteří jednou zemřou,“ dodal.
Balíček smrti odráží Warholův morbidní smysl pro humor a obsahuje sadu nástrojů, které mají lidem pomoct k přípravě na smrt. Mezi ně patří například průvodce, jak si napsat smuteční řeč, návrhy na epitaf nebo plakát s tipy, jak si složit ruce v rakvi.
„Předměty byly přímo inspirovány výstavou Vanitas a Warholovou drzou citlivostí a bezostyšným přístupem. Ve svém životě šel proti tradicím uměleckého světa – s touto sadou jde Warholovo muzeum proti tradicím umírání,“ popisuje Death Kit Wasserman.
BarkleyOKRP navíc pracuje s claimem „Sieze the decay“, který odkazuje na anglické přísloví „sieze the day“ (užij dne, pozn.red.) se záměnou slova „day“ za slovo „decay“, neboli rozklad.
Sada byla původně vytvořena jako exkluzivní propagační předmět pro influencery a tisk. „Ohlas byl tak ohromný – ze strany agentury, muzea i hostů na Night of 1000 Skulls (název vernisáže výstavy, pozn. red.), že jsme vyvinuli digitální verzi, aby si ji mohl vyzkoušet každý,“ dodává Wasserman. K dispozici je od 3. listopadu na stránkách https://vanitasdeathkit.com.