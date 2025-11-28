Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Sparta a Zrádci spojili síly. Vznikla kampaň se silným dosahem a výrazným engagementem

Detektivní hra Zrádci se stala značkou přesahující obrazovky a postupně vyrostla ve výrazný společenský fenomén. Vlajková loď skupiny Prima ve spolupráci s AC Sparta Praha připravily v epet ARENĚ komplexní brand-experience aktivaci, která propojila svět fotbalu s popkulturním hitem. Vznikl silný komunikační koncept, který dokázal přenést značku do reálného fanouškovského prostředí a dynamicky ji rozšířit napříč sociálními sítěmi.

Domácí utkání Sparty proti Bohemians doprovázela speciální kampaň spojená s detektivní hrou Zrádci, která kombinovala fan-engagement aktivity na letenském stadionu, předzápasové soutěže i obsahovou komunikaci na sociálních sítích. Kreativní koncept i produkci zajistily AC Sparta Praha, marketing Primy a agentura Prima SOLOOTIONS.

Kampaň podle televize Prima ukázala, že silný vizuální koncept, atraktivní storytelling a propojení sportu s popkulturním fenoménem dokážou vyvolat masivní odezvu, posílit vnímání značky a prohloubit engagement publika.

Díky spojení Sparty s detektivní hrou Zrádci tak vznikla jedna z nejúspěšnějších obsahových kampaní Sparty s výrazně pozitivní odezvou na všech jejích komunikačních platformách. Celkový dosah na jejích sociálních sítích přesáhl 1 milion uživatelů napříč čtyřmi platformami, přičemž nejsilněji performoval Instagram (54,6 procent celkového dosahu) a Facebook (33,7 procent).

Obsah generoval téměř 65 tisíc interakcí, včetně téměř 30 tisíc lajků a 2,8 tisíce sdílení pouze na Instagramu. Nejúspěšnější příspěvky, zejména „Navždy věrní“ a první vizuály „kápistů“ zaznamenaly mimořádně vysoký engagement a výrazně pozitivní ohlas. Kampaň na sociálních sítích AC Sparta Praha navíc výrazně zasáhla publikum mezi ženami, které tvořily až 33 procent celkového dosahu na Instagramu, což bylo vysoko nad dlouhodobým průměrem.

Přímo na Letné se před zraky více než 17 tisíc diváků zároveň objevilo několik zahalených postav, které fanouškům rozdávaly tajemné slevové QR kódy na streamovací platformu prima+, kde je kromě exkluzivního obsahu Zrádců ke zhlédnutí také Spartou produkovaný film Kouzlo derby. Díky společnému partnerovi detektivní hry Zrádci i letenského klubu, společnosti epet, si fanoušci mohli v aplikaci Sparta zasoutěžit o vstupenky na projekci Zrádců v síti kin CineStar po celé republice.

Již tuto neděli večer se finalisté detektivní hry Zrádci utkají v konečném souboji o hradní zlato. Finále mohou diváci sledovat na Primě, prima+ a také v síti kin CineStar.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ