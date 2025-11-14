Zadavatelé a značky
Skip Pay ve vánoční kampani nabídne možnost platit až po Vánocích. Spoty provází maskoti Mozek a Srdce

Skip Pay, fintech ČSOB zaměřený na odložené platby, v rámci vánoční kampaně nabídne zákazníkům možnost platit až po Vánocích a zároveň nabádá ke zodpovědnému nakupování. Za zboží nakoupené od začátku listopadu mohou zákazníci zaplatit až do 20. ledna. Kampaň opět podpoří maskoti Mozek a Srdce, kteří budou prezentovat realitu vánočních nákupů – dárek, který se nepovedl.

Skip Pay chce letos podle ČSOB zákazníkům znovu pomoct s tím, aby nekupovali laciné zboží, ale raději menší počet kvalitních dárků, a vánoční nákupy zvládli v klidu a beze stresu z čekání na výplatu. Klienti, kteří si v průběhu listopadu sjednají balíček MAXI s platební kartou, mohou od listopadu nakoupit dárky a odložit si platbu vyúčtování až do 20. ledna – tedy až o měsíc déle, než je standardní splatnost 50 dní.

„Chceme zákazníkům umožnit vyřešit vánoční nákupy chytře, ale také zodpovědně. V rámci naší speciální vánoční nabídky jim umožníme si prodloužit splatnost vyúčtování až do druhé poloviny ledna – tím jim dáme možnost nekoupit pod stromeček něco ‚za každou cenu‘, ale třeba sáhnout po kvalitnějším zboží, které déle vydrží,“ říká Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.

Vánoční kampaň podpoří i spoty s vánočními nákupy, které se „tak trochu nepovedly“, a za které není normální platit předem. Tvářemi kampaně zůstávají maskoti Mozek a Srdce –dvojice, která od rebrandingu v roce 2022 zosobňuje zdravý rozum i radost z nákupu. Spoty poběží jak v televizi na kanálech TV Prima (od 10. 11. do 30. 11.), tak na YouTube. Hvězdou televizního spotu bude i letos holčička, která dostala místo kočárku sekačku na trávu. Tu doplní cyklista, který si místo jízdního kola rozbalil houpacího koně, a slečna, které místo kabelky přišel kbelík se „šminkami“. Loni hlavní spot alespoň jednou vidělo 58 % dospělé populace.

Kreativa kampaně bude k vidění v pražském metru, na zastávkách a outdoorových plochách a v nákupních centrech v Praze a v Brně. V rámci online prostředí bude kampaň probíhat v rámci PPC – display a video na Google Ads a Sklik síti, stejně jako ve vyhledávání na Google a Seznamu. Komunikována bude také na interních kanálech Skip Pay a speciální landing page.

„Absurdní záměna v podobě kočárku za sekačku nebo kola za koníka už loni upozornila na běžnou realitu – z e-shopu přijde něco, co nesplnilo vaše očekávání. Humornou hyperbolou i letos chceme lidem ukázat, že toto riziko nemusí podstupovat za vlastní peníze – ani o Vánocích, ani nikdy jindy. Se Skip Pay jim nezůstanou ‚viset‘ peníze u obchodníka, pokud se rozhodnou zboží vrátit a nakoupit jinde. Dáváme lidem do ruky nástroj, se kterým mohou platit online tak, jak to mělo vždycky vypadat,“ říká Krásný.

Vizitka kampaně:

  • Produkční agentura​​: KUK produkce
  • Značka​​​: Skip Pay
  • Klient​​​​: Skip Pay
  • Nasazení​​​: 3. 11. 2025 – 15. 12. 2025
  • Obor​​​​: E-commerce, FinTech
  • Mediamix​​​: Televize, Outdoor, Online, Social
  • Skript​​​​: Pavlína Štochlová
  • Režie​​​​: Marek Vohryzka
  • Kamera​​​: Rastislav Bača
  • Střih: ​​​​Marek Vohryzka, Tomáš Krauz
  • Line producer​​: Pavlína Štochlová
  • Fotografie​​​: Marek Hart
  • Voiceover​​​: Oldřich Hajlich
  • Creative director: ​​Marek Vohryzka
  •  Account director​​: Pavlína Štochlová
