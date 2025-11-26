Zadavatelé a značky
Rohlík spouští vánoční kampaň „Almost. Not This Time“

Rohlík představil svou novou vánoční kampaň s názvem „Almost. Not This Time.“, která staví na potřebě přítomnosti, blízkosti a opravdových momentů v období svátků. Hlavní téma navazuje na dlouhodobé poslání značky ulehčovat lidem povinnosti a umožnit jim tak se věnovat tomu, na čem nejvíce záleží. Online spot vznikl výhradně s využitím umělé inteligence.

Kampaň „Almost. Not This Time.“, která pracuje s tématem přítomnosti a blízkosti během Vánoc, reflektuje dlouhodobou snahu Rohlíku umožnit zákazníkům prožít svátky bez stresu a s co nejvíce volným časem pro své blízké. Rohlík jim přináší vše potřebné – od čerstvých potravin a svátečních jídel po drobnosti – aby se mohli soustředit na společné chvíle a vytvářet vzpomínky.

Celý online spot byl vytvořen pouze jednou osobou a výhradně s využitím umělé inteligence, včetně vizuálů, hudby a voiceoveru. V produkci kampaně bylo využito několika AI nástrojů, přes 1 000 promptů a vytvořeno okolo 3 000 vizuálních assetů. Tvorba kampaně, která zabrala okolo 80 hodin, podle Rohlíku dokazuje, že realizace může být díky umělé inteligenci a moderním technologiím výrazně rychlejší i cenově efektivnější – náklady na globální kampaň činily přibližně 400 eur.

„Naše letošní vánoční kampaň odráží hodnoty Rohlíku – propojuje dostupnost služeb a emoce s využitím technologické inovace,“ říká Pavel Vašek, Head of Brand and Campaign společnosti Rohlík. „Rohlík je značka, která se dlouhodobě nebojí zapojovat nové technologie a posouvat hranice jejich využití – ať už v klíčových oblastech, jako je logistika a doručování, nebo při marketingových aktivitách. Právě to ukazuje i letošní kampaň vytvořená s využitím AI,“ dodává.

Kampaň v anglickém originále je určena pro všechny trhy Rohlík Group, přičemž je lokálně přizpůsobena každé zemi. Spot poběží výhradně online, zejména na sociálních sítích a digitálních kanálech značky. Video spot je součástí Vánoční kampaně, která obsahuje i další vizuály a obsahové prvky pracující s hlavním sdělením o přítomnosti a společně stráveném čase o Vánocích.

Tisková zpráva

