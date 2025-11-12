Raškovka a rukavice na šňůrce. Olympijská kolekce spojuje tradici, retro a italský šmrnc

Třetí generace legendární Raškovky, rukavice na šňůrce jako ze zim našeho dětství a k tomu italská elegance i odvážné barvy. Nová olympijská a paralympijská kolekce pro zimní hry v Miláně a Cortině 2026 ukazuje, že i národní tým může vypadat jako módní inspirace. A že funkčnost, retro a emoce se dají spojit do jednoho designu.
Zatímco dřívější kolekce stavěly na jasných barvách české trikolory, ta letošní z dílny Alpine Pro se rozhodla udělat krok stranou. „Poprvé jsme nepoužili české národní barvy tak, jak jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby kolekce byla originální a jedinečná,“ říká zakladatel značky Václav Hrbek. Místo syté červené, bílé a modré tak přichází tlumenější odstíny, inspirované italskou zimou a horskou krajinou.
Retro z Cortiny i z dětství
Inspirací byla olympiáda v Cortině d`Ampezzo 1956 – první zimní hry, které Itálie hostila. Atmosféra padesátých let prostupuje i novou kolekcí: svetr, kraťasy, šála i grafické motivy připomínají staré pohlednice z Alp. Z této éry pochází i motiv čepice Raškovka, pojmenované po skokanovi Jiřím Raškovi, která se stala symbolem českého zimního sportu. Letos přichází už ve třetí generaci.
A pak jsou tu rukavice na sňůrce. Vzpomínka na dětství, kdy visely z rukávů kombinézy, se stala jedním z nejoblíbenějších detailů kolekce. Na přehlídce vyvolaly smích i nostalgii zároveň. „Chtěli jsme přinést něco, co v každém vyvolá emoci. Ta kolekce má být zábavná, ne sterilní,“ doplňuje Hrbek.
Preissig v hlavní roli
Grafický vizuál vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, který se tentokrát inspiroval dílem Vojtěcha Preissiga, průkopníka české grafiky, typografa a legionáře. Na oblečení se objevuje pět ornamentů vycházejících z jeho autorského písma. „Každý ornament je jako detail sportovního výkonu, teprve dohromady tvoří celek,“ vysvětluje Jaroš.
Preissigův příběh dodává kolekci hloubku. Umělec společně s Alfonsem Muchou bojoval v odboji a skončil v nacistickém koncentračním táboře. „Jeho život je symbolem odvahy a služby vlasti. To propojení sportu, kultury a charakteru jsme chtěli zachovat,“ dodává Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Italská duše, česká duše
Autorkou návrhu je designérka Anežka Berecková, absolventka zlínské univerzity Tomáše Bati. Spolu se svou kolegyní Terezou Hodnou navázala na filozofii Alpine Pro – technicky dokonalé oblečení, které ale má styl. „Kolekce je víc retro, víc módní, ale stále plně funkční. Od švů po materiály je všechno uzpůsobené podmínkám Her v Alpách,“ říká Berecková.
V kolekci nechybí ani nové kousky. Sportovci budou nastupovat ve svetru s dlouhou červenou šálou, která nahrává italské módní ležérnosti. Místo klasických zimních oteplováků oblečou kraťasy. Samozřejmě nechybí ani mikina a bunda. Design je stejný pro olympioniky i paralympioniky, jen s drobnými úpravami podle potřeb sportovců.
Styl pro vítěze i fanoušky
Každá olympijská kolekce od Alpine Pro rozvíří debaty – jedni ji milují, druzí nechápou. A přesně to je podle Hrba záměr. „Nechceme, aby se líbila úplně všem. Chceme, aby se o ní mluvilo. Aby vzbuzovala emoce,“ říká s úsměvem. Fanoušci si mohou kolekci koupit už teď, v obchodech Alpine Pro nebo online. Na pultech se oblečení objevilo hned po slavnostním středečním přestavení kolekce.
Češi mají pro zimní olympiádu zvláštní cit. Vždy jde trochu víc než jen o sport. O hory, zimu, tradici, hrdost a humor. Nová kolekce to všechno spojuje. Místo uniformy přináší příběh – o tom, jak český design dospěl, jak si dovolil být jiný a přitom zůstal svůj.
A jestli má platit, že štěstí přeje připraveným, pak s Raškovkou na hlavě, rukavicemi na šňůrce a šálou dlouhou jako špagety může český tým do Cortiny klidně vyrazit. Stylově, sebevědomě a s kouskem domova v každém stehu.