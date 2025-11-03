Penny přichází s kampaní, co „má koule“

Řetězec Penny pokračuje ve svých dlouhodobých aktivitách zaměřených na podporu lidského zdraví. Po osvětových kampaních v oblasti první pomoci a virální kampani Prsa přichází s novým projektem zaměřeným na zdraví mužů. Kampaň s názvem „Koule“ má za cíl zvýšit povědomí o prevenci rakoviny prostaty a varlat – nemocí, které ročně postihnou asi 8 400 mužů v České republice.
Ambasadorem kampaně je bojovník smíšených umění Karlos Vémola, odborný dohled pak má známý záchranář Marek Dvořák. Součástí projektu jsou také vánoční ozdoby – „kouličky”, jejichž koupí mohou zákazníci přímo podpořit neziskovou organizaci Loono.
Kampaň Koule staví na ústředním sloganu „Nabídka, co má koule“, který doprovodí sugestivní vizuály s Karlosem Vémolou. „Několikrát za svou kariéru ukázal, že se ničeho nezalekne, že prostě ‚má koule‘. Svou účastí v kampani chce inspirovat muže, aby se ani oni nezalekli prevence a zodpovědně se starali o své zdraví,” říká šéf strategického marketingu Penny Vít Vojtěch. „Prevence rakoviny varlat a prostaty není nedůstojná ani slabošská. Naopak je k ní potřeba velká dávka odvahy. Tu v naší odvážné kampani chceme dodat mužům napříč generacemi,” doplňuje.
Kampaň ale začala svou pouť již v říjnu „teasingovou částí” nazvanou „Nabídka, co stojí za to/Nabídka, která má koule” s vizuály potravin dvojsmyslně odkazujícími na citlivé části mužského těla. Objevila se na billboardech, CLV plochách, sociálních sítích v letácích a tištěné inzerci. Zejména v on-line prostoru vzbudila teasingová část značnou pozornost. „Přesně to jsme chtěli, vzbudit zájem a připoutat pozornost pro hlavní část kampaně, kde už jde o prevenci mužského zdraví,” doplňuje Vojtěch. Mix médií se rozšiřuje o PR nástroje a televizní reklamu.
Autorem kampaňových vizuálů pro tuto část kampaně s hlavní tváří Karlosem Vémolou je fotograf Tomáš Třeštík. Ten fotografiím vtiskl autenticitu a zároveň hravý, sebevědomý tón. „Bylo pro mě důležité, aby fotky působily přirozeně, ale zároveň měly – stejně jako samotná myšlenka kampaně – odvahu,“ vysvětluje Třeštík.
Chybět nebude ani komunikace přímo v prodejnách Penny. Sortiment totiž rozšíří speciální „vánoční koule” s motivem kampaně. Výnos z jejich prodeje poputuje na účet neziskové organizace Loono, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění.
Samovyšetření je základ
Rakovina varlat je nejčastějším nádorovým onemocněním u mladých mužů. Nejrizikovější skupinou jsou muži mezi 15. a 40. rokem života. Přesto se podle odborníků o onemocnění stále mluví málo a tolik důležité samovyšetření velká část populace zanedbává. Přitom pouhých několik minut jednou měsíčně může být klíčovým krokem k včasnému odhalení nemoci. Podobně zásadní je i preventivní vyšetření prostaty, které by muži měli pravidelně absolvovat po padesátém roce věku, u rizikových skupin dokonce dříve.
„V České republice ročně onemocní rakovinou prostaty přibližně 8 000 mužů, rakovinou varlat pak zhruba 400 mužů. Samovyšetření spojená s pravidelnou prohlídkou u urologa tak mohou bez přehánění zachránit život,“ apeluje záchranář Marek Dvořák, který má nad projektem odborný dohled.
Kampaně na prevenci rakoviny prsou a varlat nejsou zdaleka jedinými aktivitami, na které v oblasti lidského zdraví řetězec zaměřil. Úspěšné byly jeho dva projekty v oblasti první pomoci, u kterých se rovněž spojil se záchranářem Markem Dvořákem. V loňském roce se zaměřil dospělé a letos na děti. V obou případech zdarma zpřístupnil lidem záchranářovy on-line kurzy první pomoci a projekty doprovodil osvětovou kampaní. Výsledkem je více než 110 tisíc kurzů, které si lidé z webu bezplatně stáhli.