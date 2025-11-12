Otvorená Kultúra! a TRIAD Bratislava představují novou streamovací platformu – Kultúra+

Občanská iniciativa Otvorená Kultúra! ve spolupráci s agenturou TRIAD Bratislava spouští streamovací platformu Kultúra+ která s ironií, ale zároveň kriticky odhaluje absurditu posledních měsíců ve slovenské kultuře. Platforma Kultúra+ simuluje prostředí streamovacích služeb, ve skutečnosti ale nabízí přehled skutečných událostí, které otřásly slovenskou společností.
„Myšlenka, jak pomoci získávat pravidelné měsíční dárce, je úzce propojena s tím, jak většina Slovenska kulturu nejčastěji konzumuje – prostřednictvím streamovacích platforem. Proto jsme vytvořili novou, která prezentuje tituly inspirované kauzami ministerstva kultury,“ říká Monika Kabát Farkašová, Senior Strategist TRIADu.
Slovenská kultura nedávno zaznamenala smutné výročí. Před dvěma lety začal rozvrat kultury ze strany vedení ministerstva kultury, Martiny Šimkovičové a Lukáše Machaly. Kromě politického ovládnutí institucí a personálních čistek byla slovenská společnost svědkem řady těžko uvěřitelných kauz, projevů papalášství a hrubého zneužívání moci. Zároveň šlo o příběhy natolik absurdní, že inspirovaly vznik originálních titulů na platformě Kultúra+.
Platforma, která vizuálně připomíná klasické služby na streamování filmů a seriálů, je ve skutečnosti galerií reálných událostí. Videa v podobě trailerů na tituly jako Vatican Drift, Hymna 2 nebo Den, kdy zmizela Donatellova busta upozorňují na neodborná a mocenská rozhodnutí politiků a političek, která škodí slovenské kultuře a lidem, kteří ji tvoří.
Videa byla vytvořena s pomocí současných nástrojů umělé inteligence. Svou formou podle iniciativy zdůrazňují nejen aroganci moci, ale i vysokou míru bizarnosti a iracionality jednotlivých kauz. Na platformě se momentálně nachází více než tucet originálních titulů.
O slovenské znění se postarali herečky a herci jako Jana Kovalčíková, Jozef Vajda, Robo Roth, Alexander Barta, Ľuboš Kostelný, Zuzana Porubjaková, Daniel Žulčák, Marek Geišberg a Richard Stanke.
„Reklama není umění, ale je skvělé, když dokáže umění chránit nebo získat prostředky, které pomohou těm, kdo to se slovenskou kulturou ještě nevzdali a tvrdě bojují proti neodbornosti a aroganci moci,“ říká Šimon Gál, kreativní ředitel kampaně.
„Touto kampaní jsme se chtěli dostat mimo bublinu bratislavské kavárny – a streamovací platforma nám v tom skvěle posloužila. Žánrové zpracování kauz ministerstva má úžasnou schopnost nejen zaujmout lidi, ale také jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co se vlastně stalo. Proto má každý film na stránce i faktický popis skutečné kauzy a obsazení v realitě. Každý z nich vytvořili naši zkušení kreativci, kteří mají za sebou desítky či stovky natáčení. Všechny trailery generovali pomocí AI nástrojů, ale výsledek by bez těchto zkušeností a lidského doteku nebyl zdaleka tak kvalitní,“ říká Martin Woska, Chief Creative & Strategy Officer TRIADu.
„Vztah tvůrců a generativní umělé inteligence je – mírně řečeno – komplikovaný. Právě současné schopnosti AI nástrojů ale umožnily, aby tato kampaň vůbec vznikla. Jejich využití na obranu umělců dává celému projektu další zajímavý rozměr,“ doplňuje Matúš Priehoda, senior copywriter a také jeden ze scenáristů, režisérů, kameramanů, střihačů a coloristů kampaně.
„Drtivá většina neziskových projektů v sobě nese všeobecné nadšení pro věc a jejich realizace bývá poměrně jednoduchá – mnoho externích dodavatelů je ochotno se zapojit a nabídnout své služby či mediální prostor zdarma. U tohoto projektu to ale bylo jiné… člověk byl často překvapen, kolik subjektů mělo obavy spojit své jméno s iniciativou tohoto typu. O to větší díky patří partnerům, kteří se rozhodli do toho jít s námi – a především Platformě Otvorená Kultúra! za to, že nejsou potichu,“ říká Vanda Molnárová, Account Director kampaně.
Videa jsou k dispozici zdarma. Aktivity platformy Otvorená Kultúra! však lze podpořit prostřednictvím sbírky na Donio.sk. Vyzbírané prostředky umožní sdružení pokračovat v organizování protestů, tvorbě kampaní, poskytování právní pomoci kulturním pracovníkům a v budování transparentního, dlouhodobě udržitelného odporu vůči politickému ovládnutí kultury.
„Zveme všechny, aby si přehráli trailery na Kultúra+ a věříme, že i díky tomu neprohrajeme boj o slovenskou kulturu. K tomu ale potřebujeme lidi, kteří se nebudou jen dívat,“ dodává tým Otvorenej Kultúry, který plánuje i v budoucnu přidávat na streamovací platformu Kultúra+nové tituly.
Vizitka kampaně:
- Klient: Otvorená kultúra, o.z.,
- Creative & Strategy Director: Martin Woska
- Creative Director: Šimon Gál, Juraj Stehlík
- Strategy Planner: Monika Kabát Farkašová
- Copywriter: Matúš Priehoda, Soňa Kočková, Matúš Kollárik, Mário Lapoš, Juraj Stehlík
- Art Direction: Michal Mazan, Oliver Turčan
- Grafický dizajn: Ján Holba, Tomáš Pospíchal, Marek Dolník, Michaela Maslíková
- Account Director: Vanda Molnárová, Anh Doan, Katarína Puškárová
- Account Manager: Vanda Molnárová, Katarína Poláková, Barbora Strečanská
- Social media: Dávid Malecký
- Web development: Martin Woska, Rastislav Chynoranský
- Režie: Šimon Gál, Matúš Priehoda, Michal Mazan, Oliver Turčan, Soňa Kočková, Marek Dolník, Martin Woska,
- Kamera: Šimon Gál, Matúš Priehoda, Michal Mazan, Oliver Turčan, Soňa Kočková, Marek Dolník, Martin Woska,
- Produkce: Šimon Gál, Matúš Priehoda, Michal Mazan, Oliver Turčan, Soňa Kočková, Marek Dolník, Martin Woska