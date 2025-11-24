Oscar Piastri představil v Las Vegas unikátní „Scratch Car“ od McLaren F1 Teamu a Allwynu

Fanoušci formule 1 mohli během závodního víkendu v Las Vegas vidět na promenádě LINQ představení vůbec prvního stíracího závodního vozu, který uvedl jezdec McLarenu Oscar Piastri v rámci spolupráce společnosti Allwyn a týmu McLaren F1.
Takzvaný „Scratch Car“ sestával z 970 panelů v papájově oranžové barvě, typické pro McLaren F1 Team, a každý z těchto panelů nabídl šanci na výhru exkluzivních cen a zážitků s McLarenem, včetně hlavní výhry – návštěvy McLaren Technology Centre v britském Wokingu, osobního setkání s jezdcem týmu a podepsané závodní kombinézy.
Maketu vozu navrhl a vytvořil německý umělec Florian Weber, známý jako Paperlegend, který strávil týdny ruční prací, aby spojil svou vášeň ke kreativnímu designu a motosportu.
„Naše role oficiálního partnera McLaren F1 Teamu nám umožňuje přinášet zábavu a nadšení z tohoto sportu ještě širšímu publiku. Scratch Car je jedním ze způsobů, jak dostáváme fanoušky po celém světě blíže k dění ve Formuli 1 a zároveň jim nabízíme jedinečnou šanci vyhrát exkluzivní ceny a zážitky s McLaren F1 Teamem. Věříme, že kdo jde šanci naproti, tak ji dostane, a tato aktivace ji přináší zábavným a kreativním způsobem,“ uvedl ředitel globálních partnerství ve společnosti Allwyn Pavel Turek.
„V McLaren Racing neustále hledáme nové a nečekané způsoby, jak se spojit s našimi fanoušky zábavnou a poutavou formou, a přesně to naše aktivace Scratch Car ve spolupráci s Allwynem přináší,“ dodala Louise McEwen, marketingová ředitelka McLaren Racing.