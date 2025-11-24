Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Oscar Piastri představil v Las Vegas unikátní „Scratch Car“ od McLaren F1 Teamu a Allwynu

Fanoušci formule 1 mohli během závodního víkendu v Las Vegas vidět na promenádě LINQ představení vůbec prvního stíracího závodního vozu, který uvedl jezdec McLarenu Oscar Piastri v rámci spolupráce společnosti Allwyn a týmu McLaren F1.

Takzvaný „Scratch Car“ sestával z 970 panelů v papájově oranžové barvě, typické pro McLaren F1 Team, a každý z těchto panelů nabídl šanci na výhru exkluzivních cen a zážitků s McLarenem, včetně hlavní výhry – návštěvy McLaren Technology Centre v britském Wokingu, osobního setkání s jezdcem týmu a podepsané závodní kombinézy.

Maketu vozu navrhl a vytvořil německý umělec Florian Weber, známý jako Paperlegend, který strávil týdny ruční prací, aby spojil svou vášeň ke kreativnímu designu a motosportu.

 „Naše role oficiálního partnera McLaren F1 Teamu nám umožňuje přinášet zábavu a nadšení z tohoto sportu ještě širšímu publiku. Scratch Car je jedním ze způsobů, jak dostáváme fanoušky po celém světě blíže k dění ve Formuli 1 a zároveň jim nabízíme jedinečnou šanci vyhrát exkluzivní ceny a zážitky s McLaren F1 Teamem. Věříme, že kdo jde šanci naproti, tak ji dostane, a tato aktivace ji přináší zábavným a kreativním způsobem,“ uvedl ředitel globálních partnerství ve společnosti Allwyn Pavel Turek.

 „V McLaren Racing neustále hledáme nové a nečekané způsoby, jak se spojit s našimi fanoušky zábavnou a poutavou formou, a přesně to naše aktivace Scratch Car ve spolupráci s Allwynem přináší,“ dodala Louise McEwen, marketingová ředitelka McLaren Racing.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ