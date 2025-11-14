Olympijská kolekce: Když výtvarná inspirace narazí na pravidla

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 nevznikla na mole, ale v desítkách tichých rozhodnutí, kompromisů a odvaze. Jak skutečně vzniká design, který má reprezentovat celý národ?
Když Český olympijský výbor a Alpine Pro představily olympijskou kolekci pro Milán a Cortinu, sociální sítě zaplavily fotky Raškovy, dlouhé červené šály a svetru ve stylu 50. let. Jenže to, co ukazují fotografie a videa, je až posledních pár procent práce. V zákulisí se odehrává úplně jiný příběh — přeběh kompromisů, šibeničních termínů, vyjednávání a odvahy jít designově jinam, než bylo dosud zvykem. Je to příběh lidí, kteří měli odvahu vytvořit novou olympijskou a paralympijskou kolekci.
