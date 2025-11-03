Zadavatelé a značky
O2 spouští vánoční kampaň: Dárky od 1 Kč pro celou rodinu

Operátor O2 spouští letošní vánoční kampaň s mottem „Udělejte radost už za 1 Kč“. Nabídka umožňuje zákazníkům pořídit 5G telefony, tablety nebo chytré příslušenství za jednu korunu, přičemž zbytek ceny mohou doplatit v měsíčních splátkách bez navýšení. K akci spustil i kampaň.

Součástí vánoční nabídky jsou mimo jiné i speciální balíčky, ve kterých si zákazníci mohou pořídit 5G telefon, tablet a lokátor najednou – buď za tři koruny, nebo za zvýhodněnou jednotnou cenu. Členové programu O2 Unity pak získají další výhody, například slevu 1 000 Kč na vybrané televizory Hisense s tlačítkem Oneplay.

 „Zákazníci nám opakovaně říkají, že chtějí mít vánoční dárky pro celou rodinu vyřešené najednou, pohodlně a hlavně výhodně – ideálně na jednom místě. A právě na těchto přáních jsme letošní nabídku postavili,” říká Aleš Brázda, manažer pro hardware v O2.

Vánoční nabídku doprovází celorepubliková marketingová kampaň. Ta se objevuje napříč všemi kanály – v televizi, rádiu, tisku, outdooru, online prostředí i na sociálních sítích.

 „V televizních spotech ukazujeme běžné životní situace, ve kterých může správně zvolený dárek potěšit i pomoci. Děda dostane nový telefon, aby mohl díky O2 Connect přes kameru sledovat, kde co lítá, veterinářka využívá tablet k videohovorům se svými zákazníky a malý Hubert díky O2 tagu najde svůj batoh. Ten zároveň spot roztomile uzavírá, když místo ‚skleróza‘ řekne ‚skloréza‘,“popisuje David Daneš, ředitel marketingové komunikace v O2. „Díky možnosti rozložení do splátek bez navýšení lze všechny zmíněné dárky pořídit už za 1 Kč. A právě motiv zlaté koruny je zároveň hlavním vizuálním prvkem celé kampaně,“ dodává.  

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: Free Andy Agency     
  • Klient: David Daneš, Tomáš Hoyer, Michaela Šedivá
  • Klientský servis: Dagmar Mikšíková a Žofia Drugdová  
  • Client Service Director: Žofia Drugdová
  • Account Manager: Karolína Růžičková
  • Production Manager: Samantha Berdy
  • Kreativní team: Ondřej Křišťan
  • Produkce kampaně: ALIEN Studio, Daniela Holko
  • Režisér: Maxmilián Turek
  • Filmová produkce: Boogie Films
  • Animace a Obrazová Postprodukce: ALIEN Studio
  • Zvuková produkce: KABELOVNA Studios
  • Hudba – Název skladby: Time After Time
  • Autor hudby a textu: Cynnthia Lauper
  • Interpet: Fatmusic
  • Label: Fatmusic
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

