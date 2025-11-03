Zadavatelé a značky
Nejvíc tíží slova, která si necháváme pro sebe. T-Mobile povzbuzuje k propojení #MeziSvými

Loni o Vánocích otevřel T-Mobile téma bourání bariér. Letos navazuje příběhem o přerušených vztazích s lidmi, na kterých nám záleží. Nová vánoční kampaň připomíná, že technologie samy o sobě nestačí – skutečné spojení vzniká až když sami uděláme první krok.

Stejně jako v předchozích letech jde o mezinárodní kampaň mateřské společnosti Deutsche Telekom pro deset evropských zemí. Ústřední video spot kampaně odstartoval v pondělí 3. listopadu.

„Každý ten pocit zná – člověk, s nímž jsme si bývali blízcí, se pomalu vzdálí. Zpráva zůstane neodeslaná a ticho nás časem tíží čím dál víc. Vánoční kampaň připomíná, že znovu navázat spojení může být velmi snadné – stačí poslat jednu zprávu. Nejvíc nás totiž tíží slova, která si necháváme pro sebe,“ popisuje T-Mobile novou vánoční kampaň.

Ústřední video spot vypráví příběh mladé ženy, kterou trápí neodeslaná zpráva pro její matku. Pocit nevysloveného se pro ni stává doslova břemenem – promění se v těžký pytel, který ji doprovází na každém kroku. Teprve když v sobě najde odvahu zprávu odeslat, spadne z ní i všechna tíha. „V období Vánoc si uvědomujeme nejvíc, jak důležité je být spolu a v kontaktu s blízkými. Letošní kampaní chceme připomenout, že prolomit mlčení někdy znamená víc než jen poslat zprávu. Je to o spojení, blízkosti a otevřenosti – tedy o hodnotách, které v T-Mobilu sdílíme a stojí i za myšlenkou naší platformy #MeziSvými,“ říká Michal Šlechta, ředitel značky a marketingové komunikace T‑Mobile.

Šedesátisekundový vánoční spot startuje v Česku 3. listopadu. Dále se do ní zapojí vedle Slovenska a Německa i všechny další země, kde skupina Deutsche Telekom působí. Spot se objeví v televizi, online, na sociálních sítích i v kinech. Doprovodí ho kratší verze ve formátech o délce 40, 30, 20, 15, 10 a 6 sekund – aby oslovily diváky napříč platformami a zachovaly sílu hlavního příběhu.

Vizitka kampaně:

  • Agentura: INGO Stockholm
  • Kreativní vedení: Daniel Fisher, Stephan Vogel, Matt Longstaff
  • Produkce: Park Village, Londýn
  • Režie: Harry Bradbeer
  • Hudba / Zvukový design: Field Audio, Simon Köhler a Nicolaas van Reenen
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

