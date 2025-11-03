Zadavatelé a značky
„Na něčem se přece musíme shodnout.“ Koncert pro budoucnost představuje nový spot

Koncert pro budoucnost, který každoročně završuje oslavy 17. listopadu v Praze, si pro svůj blížící se 10. ročník připravil první hraný spot. Komunikuje v něm letošní téma a dramaturgii programu v podobě tzv. “pojistek” demokracie, na kterých je potřeba se shodnout nehledě na tom, kteří politici zrovna vládnou.

Spot poběží na sociálních sítích, iVysílání České televize a v síti spřátelených kin Aerokina. Hlavní roli ve spotu má herec Tomáš Jeřábek. Kreativu a koncept spotu vytvořil interní marketingový tým organizace Nerudný fest, která Koncert pro budoucnost pořádá. Režie se ujal Martin Řezáč.

„Jako na každém Koncertu pro budoucnost nám i ve spotu jde o spojování společnosti, které daly zabrat nedávné volby. Proto je právě teď ta vhodná chvíle se zase nadechnout, všichni stejného vzduchu. Máme odlišné názory, ale žijeme v jedné zemi. A právě v téhle rozmanitosti je naše síla a odpovědnost,“ říká autor hlavní myšlenky Martyn Starý.

Podle Starého je potřeba upozorňovat na to, pokud někdo tyto hodnoty pošlapává. „Neměli bychom zapomínat, že svoboda a demokracie nejsou žádnou jistotou a objevují se nejrůznější tlaky, jak ji postupně oslabovat. Proto ve spotu zazní rázné ‚vocamcaď pocamcaď‘. Existují hranice, kam už by se politická diskuze jen tak odvažovat neměla,” vysvětluje.

Spot o různých stopážích poběží od 3. do 17. listopadu na iVysílání České televize, která je jedním z hlavních partnerů Koncertu pro budoucnost, sociálních sítích pořadatele, jeho partnerů a přátelských organizací.

 Vizitka kampaně:

  • Produkční agentura: Another Art Factory
  • Značka: Koncert pro budoucnost
  • Klient: Nerudný fest
  • Nasazení: 3. – 17. 11. 2025
  • Obor: Kultura a neziskový sektor
  • Mediamix: online
  • Režie: Martin Řezáč
  • Idea maker: Martyn Starý
  • Script editor: Hana Grigarcziková
  • Project manager: Iva Svobodová
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

