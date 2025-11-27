Zadavatelé a značky
McDonald’s v Česku uvedl limitovanou edici Friends Menu a sběratelské figurky

McDonald’s v celé České republice uvedl speciální limitovanou edici nazvanou Friends Menu. Její součástí je kolekce figurek s postavami ze seriálu Přátelé. Ve spolupráci s Warner Bros. Discovery byla vytvořena kampaň, která podle společnosti kombinuje nostalgii kultovního seriálu s oblíbenými jídly McDonald’s.

„Stejně jako oblíbená postava ze seriálu Přátelé i objednávka o vás mnohé prozradí. Někteří lidé se nikdy nedělí o své McNuggets, jiní si vždy vybírají stejné jídlo a další rádi kombinují neobvyklé chutě – například hranolky s vanilkovou zmrzlinou,“ uvádí novou edici společnost McDonald’s.  

Každé Friends Menu je zabalené v tematické krabičce s ikonickými scénami ze seriálu Přátelé. K menu si mohou zákazníci zakoupit jednu ze šesti sběratelských figurek, které zobrazují hlavní postavy v jejich typických podobách nebo s jejich známými společníky: Rosse s opičkou Marcel, Rachel jako číšnici, Monicu v kuchařském oblečení, Pheobe s kytarou a Chandlera s Joeyem s kuřetem a kachnou.

V nové edici si zákazníci si mohou vybrat burger nebo McNuggets, velké hranolky nebo různé dipy a nápoj podle vlastní chuti. Každé menu obsahuje jednu sběratelskou figurku a exkluzivní omáčku Monica’s Marinara – lahodnou italskou omáčku z rajčat, česneku, cibule a bylinek. Kampaň probíhá ve všech restauracích McDonald’s v Česku do 16. prosince nebo do vyprodání zásob.

