Makro připravilo v kampani vychytané Vánoce pro všechny

Společnost makro ČR představuje ve spolupráci s kreativní agenturou WMC|Grey novou vánoční kampaň s názvem „Vychytané Vánoce“. Zákazníkům přináší výhodné nabídky a vychytávky pro sváteční období. Kampaň staví na myšlence, že s makro jsou Vánoce nejen krásné, ale i praktické – bez stresu, s důrazem na kvalitu a dostupnost.

Kreativní koncept kampaně vznikl ve spolupráci s agenturou WMC|GREY, se kterou společnost dlouhodobě spolupracuje. Vizuální styl je výrazný a nezaměnitelný – ústředním prvkem je barevný vizuál s otevřenou pusou, která „křičí do světa, že Vánoce s makro jsou pro tento rok vychytané“.

„Každý rok o Vánocích vídáme velmi podobné kampaně – zasněžené ulice, třpytky, dárky a emoce podle osvědčeného scénáře. My jsme ale chtěli přijít s kampaní, která vystoupí z řady a nebude se držet vánočních klišé. ‘Vychytané Vánoce’ proto stavíme na výrazném grafickém designu, který přináší jiný pohled na vánoční komunikaci,“ vysvětluje Vlastimil Hladík, Business Unit Leader WMC|Grey.

Vychytané Vánoce nabízí širokou škálu produktů (vychytávek), které zákazníci jinde nekoupí. Například ananas, který se sklízí až po dozrání a poté letecky putuje rovnou na prodejny.

„Vánoční kampaň běží napříč komunikačními kanály – od venkovních ploch, přes digitální média až po instore komunikaci. Jejím cílem je především posílit vztah s našimi zákazníky a ukázat, že makro ČR je pro ně partnerem, na kterého se mohou spolehnout i v nejdůležitějších chvílích roku,“ doplňuje Nikola Formanová, tisková mluvčí společnosti makro ČR.

