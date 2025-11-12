„Když je móda a fotbal match.“ Agentura Jung von Matt představila spolupráci Zalanda s Německým fotbalovým svazem

Emotivním a styl definujícím zahájením kampaně představuje hamburská reklamní agentura Jung von Matt nové partnerství mezi Zalandem a Německým fotbalovým svazem (DFB). Agentura představuje módní eshop jako hlavního partnera mužských, ženských a U21 národních týmů s kreativním zaměřením na propojení módy, identity a sportovní kultury.
Jádrem kampaně je myšlenka vyprávět příběh německého fotbalu optikou módy. Od „Der Kaisera“ Beckenbauera s jeho klopovým límcem v 70. letech až po Floriana Wirtze v novém dresu pro mistrovství světa, Jung von Matt oživuje ikony německého fotbalu a ukazuje, jak se módní vyjádření a sportovní velikost navzájem ovlivňují již po desetiletí.
Pod mottem „When fashion and football become a match“ (Když se móda a fotbal spojí), který si pohrává se slovem match jako se spojením, ale i fotbalovým utkáním, představuje kampaň Zalando jako průkopníka nového propojení stylu a sportu. Cílem je přiblížit svět fotbalu lidem v Německu prostřednictvím módní perspektivy – a ukázat, že ikony nevznikají pouze na hřišti.
Kreativní realizace zahrnuje hlavní spot, obsahy pro sociální sítě, formáty vertikálního obsahu a OOH vizuály, které mají zhmotnit ducha kampaně do všech kontaktních bodů se značkou. Kromě oslavy historie také zdůrazňuje sebevyjádření a stylovou sebejistotu nové generace.
„Tato práce ukazuje, jak mohou fotbalová kultura a komunikace značky jít ruku v ruce. Najděte skutečný příběh, který spojuje značku a sport. A vyprávějte ho tak autenticky, aby se dotkl srdcí fanoušků,“ dodává Thomas Heyen, generální ředitel a partner Jung von Matt HAMBURG.
Zalando a Jung von Matt již mají společnou historii spolupráce: agentura byla loni přizvána k vybraným projektům – včetně tohoto – aby kreativně zachytila vzájemné působení módy a fotbalu.
Profesionální kampaň s názvem „When Fashion and Football Become a Match“ (Když se móda a fotbal spojí) byla zveřejněna v Německu a v mnoha evropských zemích v listopadu 2025. Byla vytvořena pro značku Zalando reklamní agenturou Jung von Matt Hamburg.