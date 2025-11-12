Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Když je móda a fotbal match.“ Agentura Jung von Matt představila spolupráci Zalanda s Německým fotbalovým svazem

Emotivním a styl definujícím zahájením kampaně představuje hamburská reklamní agentura Jung von Matt nové partnerství mezi Zalandem a Německým fotbalovým svazem (DFB). Agentura představuje módní eshop jako hlavního partnera mužských, ženských a U21 národních týmů s kreativním zaměřením na propojení módy, identity a sportovní kultury.

Jádrem kampaně je myšlenka vyprávět příběh německého fotbalu optikou módy. Od „Der Kaisera“ Beckenbauera s jeho klopovým límcem v 70. letech až po Floriana Wirtze v novém dresu pro mistrovství světa, Jung von Matt oživuje ikony německého fotbalu a ukazuje, jak se módní vyjádření a sportovní velikost navzájem ovlivňují již po desetiletí.

Pod mottem „When fashion and football become a match“ (Když se móda a fotbal spojí), který si pohrává se slovem match jako se spojením, ale i fotbalovým utkáním, představuje kampaň Zalando jako průkopníka nového propojení stylu a sportu. Cílem je přiblížit svět fotbalu lidem v Německu prostřednictvím módní perspektivy – a ukázat, že ikony nevznikají pouze na hřišti.

Titulky byly vygenerovány automaticky.

Kreativní realizace zahrnuje hlavní spot, obsahy pro sociální sítě, formáty vertikálního obsahu a OOH vizuály, které mají zhmotnit ducha kampaně do všech kontaktních bodů se značkou. Kromě oslavy historie také zdůrazňuje sebevyjádření a stylovou sebejistotu nové generace.

„Tato práce ukazuje, jak mohou fotbalová kultura a komunikace značky jít ruku v ruce. Najděte skutečný příběh, který spojuje značku a sport. A vyprávějte ho tak autenticky, aby se dotkl srdcí fanoušků,“ dodává Thomas Heyen, generální ředitel a partner Jung von Matt HAMBURG.

Zalando a Jung von Matt již mají společnou historii spolupráce: agentura byla loni přizvána k vybraným projektům – včetně tohoto – aby kreativně zachytila vzájemné působení módy a fotbalu.

Profesionální kampaň s názvem „When Fashion and Football Become a Match“ (Když se móda a fotbal spojí) byla zveřejněna v Německu a v mnoha evropských zemích v listopadu 2025. Byla vytvořena pro značku Zalando reklamní agenturou Jung von Matt Hamburg.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

MAM Exkluzivně v časopise

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Komunita a lidé
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
Komunita a lidé
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
Média a trh
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ