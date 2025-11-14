Je Island vygenerovaný AI? Letecká společnost Icelandair přichází s novou humornou kampaní

Letecká společnost Icelandair zveřejnila spot, ve kterém slečna přemlouvá dva zastánce názoru, že je Island vygenerovaný umělou inteligencí, v praxi. Odletí s nimi na ostrov, kde jim na vlastní oči dokazuje, že jsou krásy Islandu reálné.
Je Island reálný, nebo jen nejhezčí konspirace světa? To je otázka, kterou si klade nový spot propagující islandskou leteckou společnost Icelandair. „Víme, že Island působí nereálně, ale někteří lidé zachází moc daleko,“ reaguje společnost na spekulace. Ty se rozhodla ve spotu humorně vyvrátit.
Kampaň vznikla ve spolupráci s týmem dánské reklamní agentury Kubbco. Na kreativním střihu se podílel tým Hvíta húsið, o produkci se postrala společnost Republik pod vedením Reynir Lyngdala a Hannese Fridbjarnarssona.
