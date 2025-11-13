Hokej, emoce a karta jako symbol

Visa a Komerční banka vsadily na hokej, olympijské emoce a jednoduché poselství o bezpečném placení.
Dvě velká jména finančního světa spojila síly. Výsledkem je kampaň s novou hokejovou kartou Visa, která fanouškům nabízí nejen šanci vyhrát cestu na olympiádu, ale i pocit sounáležitosti.
O zákulisí projektu hovoří Světla Košková, ředitelka marketingu Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko, a Hana Libecajtová, výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci Skupiny Komerční banka.
Kampaň „Plaťte kartou Visa od Komerční banky a vyhrajte“ probíhá od 29. září do 30. listopadu 2025. Hlavní výhrou je účast na zimní olympiádě v Miláně Cortině 2026, dále telefony a sluchátka Samsung či olympijský merch. Stačí pětkrát zaplatit kartou Visa a čekat na slosování.
Jak se zrodil nápad spojit Visa a Komerční banku právě pro hokejovou kampaň?
Hana Libecajtová: Hokej je dlouhodobě naše klíčová sponzoringová aktivita. Je to český fenomén, který lidi spojuje a vytváří silné emoce. Komerční banka podporuje hokej napříč celým spektrem — od mládežnických kategorií přes ženský tým až po parahokej. Chceme být součástí prostředí, které má pro společnost skutečný význam. A protože Visa je dlouhodobým partnerem olympijských her, bylo propojení hokeje a olympiády naprosto přirozené.
Světla Košková: Souhlasím. Komerční banka je logický partner. Má svoji komunikaci silně napojenou na téma hokeje, my zase přinášíme olympijská práva. Visa je globálním exkluzivním partnerem olympijských i paralympijských her v oblasti platebních služeb. Takže jsme do Česka mohli přinést i oficiální branding „Milano Cortina 2026“. Společným cílem bylo vytvořit projekt, který bude relevantní pro fanoušky i běžné klienty a zároveň přiblíží bezpečné placení zábavnou formou.
Bezpečnost plateb je v kampani klíčové téma. Jak jste ji chtěli propojit s emocí sportu?
SK: Bezpečné placení je pro Visa dlouhodobé téma a s Komerční bankou na něm spolupracujeme už řadu let. Příkladem může být edukační projekt nePINdej! Společně se snažíme veřejnost edukovat v oblasti kyberbezpečnosti a ukázat, jak platit bezpečně. Hokej nám umožnil tuto racionální zprávu převést do atraktivní podoby.
HL: Bezpečnost je pro banku zásadním pilířem jejího DNA. Nicméně v komunikaci ji chceme ukázat lidsky, ne technicky. Hokej je ideální příležitost — je to tvrdá hra, ale má svá pravidla a fair play. Stejně tak platí, že když dodržujete pravidla při placení, můžete hrát naplno a bez obav. Hokej stojí na důvěře a my tu důvěru přenášíme i do placení.
Jak kampaň vznikala? Spolupráce dvou velkých značek nebývá vždycky snadná.
SK: Naopak, nám to funguje skvěle. Pracovali jsme jako jeden tým: brainstormingy, agentury, společná rozhodnutí. Kreativní koncept vznikal velmi přirozeně a exekuce proběhla hladce.
HL: Souhlasím. Máme seniorní interní týmy s jasnou vizí, takže jsme rychle našli společnou cestu. Byla to příjemná a konstruktivní spolupráce, bez zbytečných kompromisů. Každá strana přinesla to, co umí nejlépe.
Velkým symbolem kampaně je speciální platební karta.
HL: Platební karta je pro nás vlastně jediný fyzický produkt, který má klient od banky v peněžence. Tato konkrétní hokejová karta je bez nadsázky vizuálně krásná. Design vyjadřuje propojení hokeje a olympiády, přitom je minimalistický a elegantní. Každá karta samozřejmě umí zaplatit, ale tahle má něco navíc: je z ní cítit fanouškovství, národní hrdost, emoce. Navíc je to limitovaná edice, po skončení tohoto ročníku olympijských her už nebude dostupná, takže má i sběratelský přesah. A samozřejmě je jako všechny naše karty plně recyklovatelná a přizpůsobená i pro nevidomé a slabozraké.
SK: Tato karta je i připomínkou okamžiku, Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 se konají jen jednou za život. Navíc když už pojedete na hry jako fanoušek, nezapomeňte si naši hokejovou kartu vzít s sebou.
Jaký mediální mix pro kampaň využíváte?
SK: Obě kampaně — jak ta společná s Komerční bankou, tak i samostatná Visa kampaň s Davidem Pastrňákem — jsou 360°. Televize, online, sociální sítě, OOH. Jsme digital first, takže formáty vznikaly primárně pro digitální prostředí, ne jako zkrácené TV spoty. V případě kampaně s KB využíváme i nové in-store formáty s AI měřením zhlédnutí, třeba v Karlových Varech.
HL: Z hlediska cílů kombinujeme brand-building s aktivací. Sledujeme nejen počet vydaných karet, ale i frekvenci plateb, engagement klientů a přirozeně i nové akvizice.
Když už jste zmínily Davida Pastrňáka, jak zapadá do strategie Visa?
SK: David je součástí globálního Team Visa, který sdružuje inspirativní sportovce z celého světa. Jeho příběh je o vytrvalosti, růstu a pokroku a tím dokonale rezonuje s naší značkou. Navíc David je profesionální i před kamerou, poslední natáčení proběhlo doslova v pohodě a na první dobrou. V kampani jsme využili i jeho zálibu v módě a trendech, takže spot působí osobně.
HL: Pro fanoušky je David Pastrňák přirozená ikona. I když v naší společné kampani nevystupuje přímo, jeho jméno a energie pomáhají vytvářet pozitivní vlnu kolem celého projektu.
Jak budete měřit úspěch kampaně?
HL: Kampaň je teprve v začátku, ale první výsledky nás příjemně překvapily. Už během úvodních týdnů jsme vydali přes tisíc hokejových karet a vidíme i vysoký zájem nejen od našich stávajících klientů, ale i od nových. Lidé reagují pozitivně na jednoduchou mechaniku soutěže a na samotný design karty.
SK: Z pohledu Visa sledujeme obchodní výsledky, ale i dopad na vnímání bezpečnosti a inovativnosti. První výsledky jsou pozitivní, spolupráce s KB rezonuje nejen mezi klienty.
Proč by si měl člověk tuhle kartu pořídit?
HL: Protože je jedinečná, nese silnou emoci a spojuje něco, co máme v Česku všichni rádi: hokej, férovou hru a radost z vítězství.
SK: A taky protože s ní můžete zaplatit cappuccino v italském Starbucksu a říct: Yes, we are from Czechia, and our hockey team is the best.