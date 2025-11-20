Zadavatelé a značky
Globální rebranding největšího výrobce vinylů GZ Media obstarala Little Greta

GZ Media, největší světový producent vinylových desek, po deseti letech zmodernizovalo svou značku a komunikaci. Ve výběrovém řízení byla vybrána agentura Little Greta. Ta zpracovala nový claim, logo a vizuální styl, web, imageová videa a fotografie.

Na světě se ročně vyrobí zhruba 200 milionů vinylových desek. Přibližně každou třetí má na kontě česká firma GZ Media. To z ní dělá největšího světového producenta vinylů. Firma z Loděnice u Berouna je také významným hráčem v tiskovém a obalovém průmyslu.

„Marketing se v GZ nikdy moc neprožíval, protože firma ho k úspěchu vlastně nepotřebovala. Koncem roku 2024 jsme ale naznali, že po téměř deseti letech by bylo dobré vytvořit nové webové stránky. Když jsme ale psali zadání pro výběrové řízení, uvědomili jsme si, že musíme začít stavět ten dům od základů a ne od prvního patra. Nakonec jsme hledali partnera pro novou vizuální identitu včetně tvorby nového webu,“ říká Jitka Nosková, která měla projekt na straně GZ na starosti.

V tendru zvítězila strategická kreativní agentura Little Greta. „I když nás značky živí, lidsky v nás rezonovalo, že se GZ stalo globálním lídrem, aniž by k tomu potřebovalo marketing. Možná to je nihilismus a střelba do vlastních řad, ale tenhle mindset je nám sympatický. Zároveň však bylo nutné některé věci zhodnotit kriticky: Předchozí design a komunikace nebyla soudobá, nedařilo se zprostředkovat ono ‚kouzlo‘, které v Loděnici a dalších továrnách v Česku a v cizině vzniká,“ říká kreativní ředitel agentury Tomáš Nedvěd.

Nové logo a vizuální styl, který art director Marcin Szewczyk rozpracoval do stostránkového design manuálu, vyšel z nového firemního claimu „Emotions. Materialized.“. „Právě o to jde totiž v GZ především: Emoce, které hudebníci a hudebnice z celého světa vkládají do své tvorby, GZ zhmotňuje v podobě vinylů. A totéž platí v tiskařině a packagingu, oborech, ve kterých GZ také patří ke špičce,“ doplňuje Szewczyk.

Agentura dále zpracovala sérii image a produktových fotek a tři image videa. Materiál vznikal během dvanácti natáčecích dní ve fabrikách v Loděnici, Hýskově, Memphisu a Nashvillu. „Smyslem videí není suchopárná prezentace možností rotačního ofsetového tisku, UV tisku na archy a sítotisku. Že GZ disponuje technologickou kompetencí, je automatické; bez toho by se nestalo tak úspěšnou firmou. Naším cílem bylo na půdorysu pár minut vystihnout GZ, jeho příběh a lidi a vyvolat v divákovi emoci a chuť dozvědět se o firmě víc. Video má otvírat dveře k novým konverzacím, které povedou k novému byznysu,“ vysvětluje režisér Radim Vaňous.

Posledním prvkem, který v rámci rebrandingu vznikl, byly zmíněné webové stránky.

Tisková zpráva

