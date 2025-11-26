Zadavatelé a značky
DZS spouští celonárodní brandovou kampaň „Dnes Změníme Svět“

Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT a národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum launchuje celonárodní kampaň „Dnes Změníme Svět“. Jejím cílem je zvýšit povědomí o organizaci a přiblížit veřejnosti konkrétní podobu, přínosy a dopady programů, které DZS spravuje.

Dům zahraniční spolupráce má jako dlouhodobou snahu otvírat lidem dveře k novým příležitostem – studujícím, vyučujícím, osobám působícím ve výzkumu i institucím. Nová kampaň tuto vizi přenáší do tří hlavních narativů. První narativ představuje české studenty, pedagogy a výzkumníky, kteří vyjíždějí do zahraničí a vracejí se s novými zkušenostmi, kontakty i sebevědomím. Druhý se zaměřuje na inspirativní zahraniční studenty, kteří obohacují život českých měst a univerzit. Třetí vyzdvihuje české stopy ve světě – od krajanských komunit po kulturní a vzdělávací centra posilující povědomí o Česku v zahraničí.

„Spravujeme přibližně dvacítku programů a sítí a je pochopitelné, že se v tom veřejnost někdy ztrácí. Touto kampaní chceme jednoduchým a srozumitelným způsobem ukázat, jaký má mezinárodní vzdělávání přínos pro jednotlivé účastníky, komunity i celou společnost a zároveň přiblížit aktivity, které DZS spravuje,“ vysvětluje Kristýna Veitová, vedoucí marketingu DZS.

Každoroční výzkumy realizované ve spolupráci se STEM/MARK ukazují, že většina lidí v Česku sice zná program Erasmus+, jen malé procento si však dokáže spojit tento program s institucí, která ho na národní úrovni spravuje. Nová kampaň proto staví na identitě DZS a na myšlence, že jedna organizace poskytuje kvantum příležitostí pro různé skupiny lidí.

Tři písmena, tisíce příběhů

Kreativní koncept z dílny agentury Družina je navržený tak, aby se dal dlouhodobě rozvíjet. Umožňuje organizaci střídat příběhy, reagovat na aktuální témata a postupně pokrývat i další oblasti mezinárodního vzdělávání. „Mezinárodní vzdělávání je celoživotní pouť a DZS je v každém jejím bodě. Proto jsme kampaň postavili právě na těchto třech písmenech – na symbolu, který v sobě nese tisíce příběhů. Claim Tři písmena, tisíce příběhů se pak propsal i do vizuálů: každý z nich stojí na trojslovném headlinu začínajícím na D–Z–S. Samotné vizuály pak vycházejí z reálných příběhů a ukazují dopad různých evropských programů a iniciativ na lidské životy autenticky a uchopitelně,“ doplňuje Veitová.

Jedním z příběhů, které se v kampani objeví s titulkem “Digitálně Zdatní Senioři”, je projekt DIGIbabi + DIGIděda z Kopřivnice. Ten propojuje mladé lidi a seniory, kteří se společně učí pracovat s digitálními technologiemi. Za posledních deset let podpořil DZS více než 250 solidárních projektů zlepšujících život komunit po celé republice.

„Letos bude kampaň probíhat především v online prostoru – na zpravodajských portálech a sociálních sítích – a poprvé si vyzkoušíme také kinoreklamu. Cílíme hlavně na širokou veřejnost, abychom zvýšili povědomí o mezinárodním vzdělávání a aktivitách DZS. Do regionů se chystáme příští rok, zejména s výstavou a podporou v regionálních médiích, kde chceme představit především místní a lokální projekty. Začneme v Jihomoravském kraji,“ dodává Veitová.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

