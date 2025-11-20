Co pro vaši značku může udělat in-store marketing?

Jaké jsou trendy v in-store marketingu, co byste o něm měli vědět a proč se jej nevyplatí podceňovat?
21. století je ve znamení digitalizace a možnosti zakoupit si cokoli online přímo z domova. Vzhledem k těmto okolnostem by se mohlo zdát, že in-store marketing bude na ústupu, ale opak je pravdou. Zatímco jiné formy reklamy stagnují, význam in-store marketingu stále vzrůstá. Dnešní spotřebitelé touží po relevantních informacích, které jim pomohou se ve správném okamžiku vybrat a rozhodnout. Tím správným okamžikem je právě realizace nákupu, kdy prostředky komunikace v místě prodeje nejsou většinou vnímány jako reklama, ale jako zdroj okamžitě využitelných informací.
Tomu odpovídají i závěry pravidelného výzkumu „Postoje české veřejnosti k reklamě – Češi a reklama“, který dlouhodobě mapuje názor Čechů na reklamu. Podle jeho závěrů z loňského roku jsou Češi přehlceni především televizní a internetovou reklamou, ale in-store reklamu vnímají lidé pozitivně a 39 % lidí se jí při nákupu řídí.
Nákupní zážitek
„In-store marketing zahrnuje všechno, co se děje na místě prodeje, se záměrem vytvořit atraktivní prodejní místo, zlepšit zákaznický nákupní zážitek a dostat zboží výrobců do košíku zákazníka. Tedy zjednodušeně řečeno in-store marketing zahrnuje všechno, co může zákazník v kamenné prodejně vidět, slyšet, cítit a hmatat,“ vysvětlila v podcastu Byznys nářez Dana Běloušková, ředitelka in-store agentury POS Media.
V praxi je in-store marketing procesem, do kterého jsou zakomponovaní tři hlavní aktéři. Na jedné straně stojí obchodní řetězec, který má nějakou vlastní filozofii ohledně množství a podoby in-store nosičů. Na straně druhé jsou vendoři, tedy výrobci, kteří chtějí své zboží zvýraznit. A třetí stranu potom tvoří agentura, která hledá pomyslný průsečík a pomáhá se zviditelněním produktů v rámci respektování pravidel obchodního řetězce.
Místa, kde zachytit pozornost zákazníka
„Obchodní řetězec je ten, kdo, s nadsázkou řečeno, určuje pravidla hry – a každý z řetězců k tomu má jiný přístup. To, co ale zákazník vždy vnímá, je způsob, jakým s ním daný obchod komunikuje a jestli se v něm cítí příjemně,“ říká Dana Běloušková. „V průměru se zákazník pohybuje v prodejně dvacet až pětadvacet minut. Potřebuje se v ní rychle zorientovat a účelem in-store marketingu je provázet zákazníka prodejnou a dávat mu podněty a inspirace k nákupu.“
Zároveň upozorňuje na to, že zákazníka je v ideálním případě potřeba zachytit na třech místech: při vstupu do prodejny, potom by měl zákazník potkat vaši reklamu při cestě prodejnou a třetím místem je konkrétní sekce, kde se promovaný výrobek nachází.
Trendy v in-store marketingu
„V současné době kamenné prodejny přemýšlí o tom, jak na zákazníky například působí světlo, vůně a řada dalších faktorů. Navíc se mění koncepty prodejen, kdy se objevuje trend zmenšování prodejních ploch, protože většina obchodních řetězců je si vědoma toho, že zákazníci nechtějí věnovat nákupu příliš mnoho času,“ upozorňuje Dana Běloušková.
Na tento trend reaguje i in-store marketing, který se zaměřuje na maximální efektivitu, respektování změn životního stylu i symbióze onlinu a offlinu. „In-store marketing v českém prostředí ušel za poslední roky obrovský kus cesty, ať už z pohledu materiálů, 3D efektů nebo celkové kreativity. Jednoznačným trendem, který teď udává směr, je bezpochyby digitalizace, která může mít řadu podob – od digitálních cenovek, které jsou efektivní, ekologické a zvládnou cenovou komunikaci, kterou každý zákazník očekává, až po programatickou reklamu v místě prodeje,“ nastiňuje Dana Běloušková směr, kterým se bude in-store marketing ubírat.
Celý podcast s Danou Bělouškovou si můžete poslechnout na tomto odkazu nebo po načtení QR kódu: