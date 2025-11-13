Bentley představuje kolekci inspirovanou hrdinstvím československých pilotů. Za návrhem stojí Zaraguza a Mulliner

Kolekce českých perutí zahrnuje čtveřici unikátních vozů napříč kompletní řadou Bentley – modely Flying Spur, Continental GT, Continental GTC a Bentayga – a každý připomíná jednu ze čtyř českých leteckých jednotek ve službách Royal Air Force. O výrobu se postarala zakázková divize Bentley Mulliner.
Vozy se podle Bentley mohou pyšnit speciálními odstíny laku, dvoubarevným provedením interiéru, logem perutí vygravírovaným do hlavové opěrky pomocí laseru či speciálními plaketami na karoserii i prazích vozů, které nesou motta jednotlivých letek. Oficiální představení se odehrálo 6. listopadu v novém showroomu automobilky na Ořechu.
„Byla to opravdu jedinečná příležitost vytvořit něco speciálně pro český trh a od kolegů ze zahraničí i od zákazníků máme na kolekci skvělé ohlasy,” říká Vojtěch Růta, marketingový manažer Bentley Praha. Celý projekt od tvorby zadání přes výrobu plnou prvků na míru až po představení vozů probíhal téměř rok, během kterého došlo mimo jiné k i ověřování správnosti referencí s Vojenským historickým ústavem a Royal Air Force.
Nápad na kolekci vznikl v pražské Zaraguze, která je kreativní a social agenturou značky Bentley pro český trh. „Hrdinství československých pilotů v RAF představuje podle nás jedno z nejsilnějších kulturních spojení mezi Velkou Británií a Českem a věříme, že stojí za to jej i po více než 80 letech připomínat. Symboliku podtrhlo i to, že Bentley začínalo výrobou letadlových motorů, na což dodnes odkazuje logo automobilky,” popisuje vznik nápadu Vladimír Zikmund, kreativní ředitel Zaraguzy.
V krátkém filmu, který vznikl k příležitosti uvedení kolekce, si zahrál také dobový stíhací letoun Hawker Hurricane, jediný funkční exemplář na území České republiky a jeden z pouhých 14 dochovaných na světě.
