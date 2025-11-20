Answear.cz a Liga otevřených mužů otevírají v nové kampani téma mužského duševního zdraví

Módní e-shop Answear.cz spouští třetí ročník svého CSR projektu „Nebuďme lhostejní k tomu, co se skrývá uvnitř“. Letošní kampaň s podtitulem „Zvládnout to jinak. Ne sám.“ vznikla ve spolupráci s organizací Liga otevřených mužů a zaměřuje se na téma mužského duševního zdraví. Cílem je upozornit na společenský tlak a stereotypy, které učí muže už od dětství potlačovat emoce a zvládat vše sami.
Kampaň rozvíjí tři témata – mužské duševní zdraví, zvládání vzteku a zkreslený obraz mužství – která přibližuje prostřednictvím rozhovorů s odborníky z Ligy otevřených mužů. Stěžejním bodem kampaně jsou edukativní videa, která jsou od 19. listopadu dostupná na stránkách reknisiopomoc.answear.cz. Součástí online komunikace budou i influenceři z oblasti zdravotnictví a psychologie, kteří svými zkušenostmi téma přibližují veřejnosti.
Módní e-shop Answear.cz se dlouhodobě věnuje společenským tématům, která přesahují svět módy, a chce inspirovat k otevřenosti a vnitřní rovnováze. Po loňské kampani o duševní prevenci nyní ve spolupráci s Ligou otevřených mužů obrací pozornost k mužům a tlaku, kterému čelí. Když se řekne „správný chlap“, většina lidí si vybaví sílu, odolnost a výkon. Právě tato očekávání však často mužům brání mluvit o tom, co je trápí. Výsledkem je vnitřní napětí a osamělost.
Muži tvoří přes 80 procent všech případů sebevražd, přesto odbornou pomoc vyhledávají několikanásobně méně než ženy. Více než polovina mužů přiznává, že neví, jak pracovat se svým vztekem. Každý pátý přiznává, že o svých emocích nikdy s nikým nemluvil. Kampaň proto připomíná, že projevit emoce a požádat o pomoc není slabost, ale projev odvahy a skutečné síly.
Součástí kampaně je série tří krátkých edukativních videí zaměřených na mužské duševní zdraví, zvládání vzteku a zkreslený obraz mužství, v nichž odborníci sdílejí doporučení, jak poznat varovné signály, zvládat emoce a vyhledat pomoc včas. Videa jsou od 19. listopadu k vidění na stránkách reknisiopomoc.answear.cz, které nabízí prostor pro každého, kdo chce téma lépe pochopit a „zvládnout to jinak“. Do osvěty se na svých sociálních sítích zapojí také lékař Tomáš Šebek, psycholožka Jana Krejzová a záchranář Marek Dvořák.
„Muži často čelí tlaku, že musí všechno zvládnout sami. Chceme ukázat, že otevřenost a sdílení jsou stejně důležité jako síla a výkon. Když pomůžeme mužům zvládnout tlak jinak, pomůžeme celé společnosti,“ říká Nicole Groesslová, Country Manager pro Česko a Slovensko.
Kampaň Answear a Ligy otevřených mužů ukazuje, že otevřenost, spolupráce a vztah k vlastním emocím nejsou v rozporu s mužstvím. Naopak mu dodávají sílu i hloubku. Jejím cílem je změnit pohled na to, co znamená být „správným chlapem“, a posunout společenský narativ z „chlap to zvládne sám“ k „chlap to zvládne – ale nemusí být sám“. Kampaň připomíná, že mluvit o tom, co prožíváme, není slabost, ale odvaha, která může pomoci nám i lidem kolem nás.