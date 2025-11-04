Zadavatelé a značky
Agentura Dentsu Creative servíruje v kampani pro listopadovou Sbírku potravin „jídlo, jaké svět neviděl“

Agentura Dentsu Creative vytvořila pro Českou federaci potravinových bank (Potravinovou banku) komunikační kampaň zastřešenou televizním spotem motivující veřejnost k účasti v podzimní vlně celorepublikové Sbírky potravin. Ta se letos koná v sobotu 8. listopadu.

Tématem spotu je příběh ženy samoživitelky, ztvárněné herečkou Janou Plodkovou, která musí každý den bojovat se životní nouzí. A právě apel na solidaritu, výzvu k malé pomoci celý spot uzavírá. Spot vznikl pro bono v rámci společenské odpovědnosti agentury Dentsu Creative.

„Statisíce Čechů si denně nemohou dovolit nákup ani základních potravin. Jsme rádi, že můžeme Potravinové sbírce pomoct nejen příspěvky v obchodech, ale i komunikační kampaní. V této podzimní vlně přicházíme s kreativním týmem s jednoduchou a silnou myšlenkou ‚Jídla, jaké svět neviděl‘, jejímž těžištěm je příběh matky samoživitelky, která je svázaná těžkou každodenní rutinou své životní situace,“ říká David Böhm, kreativní ředitel Dentsu Creative.

Kampaň poběží napříč hlavními mediatypy: v televizi, v rádiu, v kinech, na digitálních CLV, ale i na sociálních sítích.

 „Silný vizuální twist, 16mm film + Radim Střelka za kamerou, hudba od Karla Havlíčka a Jana Plodková v hlavní roli – to všechno podle mě skvěle zapadlo dohromady a vznikl z toho mimořádně silný spot. Věřím, že splní svůj účel a pomůže Sbírce potravin oslovit ještě více lidí než doposud. Mám velkou radost, že jsem mohl být součástí tohoto projektu a děkuju všem, díky kterým mohla tato kampaň vzniknout,“ říká režisér spotu Petr Dvořák.

Autor hudby, Karel Havlíček dodává: „Věřím, že jako lidé si máme pomáhat. A když můžu, dělám to rád. Tentokrát dokonce dvojitě — nejen, že půjdu nakoupit jídlo pro ty, kteří ho potřebují, ale mohl jsem i vytvořit hudbu ke spotu, který má šířit myšlenku pomoci dál. Jsem za to opravdu vděčný.“

Sbírka potravin je největší charitativní akce svého druhu v České republice a probíhá ve stovkách obchodů po celé zemi. Potraviny a drogistické zboží darované zákazníky jsou následně distribuovány do regionálních Potravinových bank, které je prostřednictvím neziskových organizací předávají potřebným. Proběhne 8. listopadu.

„Vážíme si obrovské podpory od Dentsu Creative, boogiefilms a všech tvůrců, kteří nám pomohli vytvořit silný nástroj pro oslovení veřejnosti. Jejich pro bono práce nám umožní zajistit jídlo tisícům lidí v nouzi. Srdečně zveme všechny, aby se k nám 8. listopadu připojili a přispěli do sbírky nákupem základních potravin – každý dar přináší naději,“ uzavírá Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Vizitka kampaně:

Creative Director: David Böhm

Idea/Copywriting: David Podhola

Idea/Art Director: Dan Šimák

Design: Martin Faltýnek, Olga Shustova

Strategie: Boňa Somojlova

Account Director: Jana Urbanová

Account Executive: Lucie Sýkorová

Produkční společnosti boogiefilms: Jiří Heršálek, Oldřich Havelka, Lukáš Karvánek, Tereza Sysel

Režie: Petr Dvořák

Kamera: Radim Střelka

Hudba: Karel Havlíček

Fotograf: Ondřej Szollos

Tisková zpráva

