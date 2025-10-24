Značka Happy Socks odkrývá tajemství ztracených ponožek. Lichožrouti to ale nejsou

Fenomén ztracených ponožek. S ním pracuje firma Happy Socks, která odpovídá na otázku „Co se stalo s tou chybějící ponožkou?“. Odpověď je mytologický spot s názvem Big Migration (Velká migrace), který vypráví příběh migrujících ponožek z celého světa.
„Vzali jsme každodenní kulturní fenomén, který zažívá každý u šuplíku s ponožkami nebo u pračky, a sice ‚co se stalo s tou chybějící ponožkou‘, a proměnili jej v mytologickou Velkou migraci,“ píše švédská firma Happy Socks na webu Ads of the World.
Kampaň byla zveřejněna ve Spojených státech reklamní agenturou The Lovely Animals a vypráví příběh ztracených ponožek. Ty se podle spotu dostávají přes celý svět na určené místo, kde se znovu párují. Nebo spíš páří.
„Nyní víme, že se ponožky z celého světa vydávají na pozoruhodnou cestu, při které překonávají obrovské vzdálenosti přes hory, lesy a oceány. Ne všechny tuto nebezpečnou cestu zvládnou, ale síla finální čísla zajišťují přežití další generace. Vyčerpané, ale poháněné instinktem, dorazí v hojném počtu, aby se zúčastnily věčného rituálu, který nazýváme „páření“. Páry se rychle spojí, aby splnily svůj biologický účel. Brzy poté se narodí jejich potomci. Nyní již plně dospělí, odlétají jako páry připravené najít si nový domov,“ zaznívá ve videu.
Příběh byl podle příběhu ve spotu zaznamenán farmářem ve švédském městečku Strumpor. Firma tak odkazuje na svůj švédský původ. Kampaň byla zveřejněná v říjnu.