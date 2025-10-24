Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Značka Happy Socks odkrývá tajemství ztracených ponožek. Lichožrouti to ale nejsou

Fenomén ztracených ponožek. S ním pracuje firma Happy Socks, která odpovídá na otázku „Co se stalo s tou chybějící ponožkou?“. Odpověď je mytologický spot s názvem Big Migration (Velká migrace), který vypráví příběh migrujících ponožek z celého světa.

„Vzali jsme každodenní kulturní fenomén, který zažívá každý u šuplíku s ponožkami nebo u pračky, a sice ‚co se stalo s tou chybějící ponožkou‘, a proměnili jej v mytologickou Velkou migraci,“ píše švédská firma Happy Socks na webu Ads of the World.

Kampaň byla zveřejněna ve Spojených státech reklamní agenturou The Lovely Animals a vypráví příběh ztracených ponožek. Ty se podle spotu dostávají přes celý svět na určené místo, kde se znovu párují. Nebo spíš páří.

„Nyní víme, že se ponožky z celého světa vydávají na pozoruhodnou cestu, při které překonávají obrovské vzdálenosti přes hory, lesy a oceány. Ne všechny tuto nebezpečnou cestu zvládnou, ale síla finální čísla zajišťují přežití další generace. Vyčerpané, ale poháněné instinktem, dorazí v hojném počtu, aby se zúčastnily věčného rituálu, který nazýváme „páření“. Páry se rychle spojí, aby splnily svůj biologický účel. Brzy poté se narodí jejich potomci. Nyní již plně dospělí, odlétají jako páry připravené najít si nový domov,“ zaznívá ve videu.

Příběh byl podle příběhu ve spotu zaznamenán farmářem ve švédském městečku Strumpor. Firma tak odkazuje na svůj švédský původ. Kampaň byla zveřejněná v říjnu.

Picture of Justýna Pískačová

Justýna Pískačová

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze

MAM Exkluzivně v časopise

Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Kauza deníku Sport
Média a trh
Jak kauza deníku Sport mění pravidla hry? 
Freddie Öst
Komunita a lidé
Jsme pořád rebelové, jen o něco starší
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ