„Život je předehra.“ Londýnská agentura JOAN uvedla kampaň pro výrobce prádla a erotických hraček

  Doporučujeme

Osvobozená od modelek a normativních definic. Nová kampaň britské značky prádla a erotických hraček Ann Summers sází ve spolupráci s londýnskou agenturou JOAN na představivost. Ve vizuálech proto nabízí místa nebo věci evokující předehru. To vše s claimem „Život je předehra“.

Britská značka Ann Summers je nadnárodní maloobchodní společností specializující se na erotické hračky a spodní prádlo, a to již od 70. let minulého století. Nyní přichází ve spolupráci s londýnskou agenturou JOAN s novou kampaní, která chce posouvat narativ o významu potěšení.

Osvobozená od modelek a normativních definic toho, co je sexy, vybízí kampaň „Life is foreplay“ (Život je předehra) lidi, aby si představili sami sebe v momentech potěšení. Podle firmy tak kampaň oslavuje představivost a každodenní momenty potěšení prostřednictvím hmatatelných, sugestivních vizuálů – od krajkového prádla visícího na lustru po otisk pozadí a ruky na pohovce.

„V Ann Summers věříme, že potěšení má sílu,“ říká Maria Hollins, generální ředitelka Ann Summers. „S naší novou kampaní Život je předehra vyzýváme lidi, aby přehodnotili předehru – nejen jako fyzický úvod k sexu, ale jako důležitou součást emocionálního a intimního spojení. Od hravých okamžiků po významná gesta, předehra je místem, kde se fantazie setkává se smysly. Chceme prolomit zastaralá tabu, podnítit upřímné rozhovory a povzbudit lidi, aby objevovali nové způsoby spojení. Protože předehra není jen příjemným doplňkem – je nezbytná. A když se lidé cítí sebejistě a jsou zvědaví, jejich sexuální život se stává uspokojivějším, radostnějším a zábavnějším,“ dodává Hollins.

Agentura JOAN projekt vytvořila ve své londýnské kanceláři ve spolupráci s Parkview Productions – produkční společností založenou ženami, která realizovala fotografie s umělkyní Zoe McConnell – a s agenturou CrossMedia, jež zajišťovala mediální plánování a nákup.

„Ann Summers byla vždy kulturní provokatérkou – přinesla sex do ulic a odvážně prohlásila: ‚sex je i pro ženy‘,“ říká Kirsty Hathaway, výkonná kreativní ředitelka JOAN London. „Ale stejně jako se změnila kulturní debata o sexu a potěšení, změnila se i ambice Ann Summers. Společnost nyní modernizuje svou roli, aby se stala kulturní autoritou v oblasti ženského potěšení, a to vše s ironickým úsměvem a vtipem zakořeněným v DNA značky. Tím Ann Summers rozvíjí debatu, která má význam daleko za hranicemi ložnice,“ dodáv Hathaway.

Kampaň je prvním dílem a kreativní platformou pro Ann Summers vytvořenou agenturou JOAN, která nedávno vyhrála výběrové řízení na správu této značky.

Vizitka kampaně:

  • Agentura: JOAN London
  • Značka: Ann Summers
  • CEO: Maria Hollins
  • Fotograf: Zoe McConnell
  • Kreativní ředitel: Jo Ridley
  • Designér: Veronica Law
  • Grafik: Ewan Jones
  • Projektový manažer/producent: Rianna Joseph
  • Obchodní ředitel: Nikki Melville
  • Výkonný kreativní ředitel: Kirsty Hathaway
  • Strateg: Izzy Whiteley
  • Strategický ředitel: Flora Joll
  • Výkonný producent: Rachel Dyson – Park View Creative
  • Producent: Madeleine Valder – Park View Creative
  • Osvětlovač: Carissa Harrod
  • Scénograf: Nicholas Rogers
  • Expozice (mediální kanály): CrossMedia

Justýna Pískačová

