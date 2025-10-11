Zelená pro odvahu. Kampaň na osvětu duševního zdraví vyvrcholila osvícením Hradu

Zelené světlo nad Prahou symbolicky uzavřelo více než měsíční kampaň #tochceodvahu. Na projektu, který otevřel téma duševního zdraví napříč Českem, se podíleli studenti, neziskové organizace i Kancelář prezidenta republiky.
V pátek 10. října vyvrcholila v září spuštěná kampaň s názvem #tochceodvahu, která se zaměřovala na osvětu o duševním zdraví. Její koncept vznikl na Hradě, kde byla kampaň také zakončena, a to nasvícením budovy na zeleno, tedy barvou signifikantní pro danou problematiku.
>>> Detaily o kampani a exkluzivní insighty od tvůrců najdete v aktuálním vydání týdeníku Marketing & Media.
Impulz k projektu přišel z Kanceláře prezidenta republiky. Podle Šimona Šebka, poradce prezidenta pro oblast mládeže, šlo původně o hledání formátu, jak více zapojit studenty do debat při prezidentských výjezdech. „Na České zemědělské univerzitě jsme uspořádali menší hekaton, kde studenti dostali za úkol navrhnout, jak by měl prezident komunikovat téma duševního zdraví. Jedním z nápadů bylo mimo jiné nasvítit Hrad na zeleno,“ říká.
Kromě nasvícení Hradu ale studenti PEF ČZU a Slezské univerzity přišli i s jinými nápady. Tři vybrané týmy pak výstupy prezentovali přímo před prezidentem. „Například tým z Karviné zadání pojal hodně strategicky, což znamená, že vydefinoval cílové skupiny, problémy, které se jednotlivých skupin v různém věku týkají, dejme tomu od základní až po vysokou školu, vydefinoval jednotlivé kategorie těch duševních problémů a jakým způsobem by se měly komunikovat,“ vysvětluje Šebek. Mezi zbylé dva nápady patřilo právě nasvícení Hradu a strategie, jak a skrze koho téma komunikovat na sociálních sítích.
„Asi týden na to přišel pan prezident s tím, že by na studentské projekty chtěl navázat. Nechtěl, aby z toho byly jenom nápady, chtěl je nějakým způsobem zrealizovat. V ten moment jsme to celé zmapovali a řekli jsme si, co je realistické a pustili jsme se do práce,“ dodává Šebek.
K projektu se následně připojila nezisková organizace Nevypusť duši a Nadační fond Flaminia. Ten se stal i finančním partnerem kampaně. „Prevence je pro nás zásadní. Líbilo se nám, že kampaň zdůrazňuje odvahu – odvahu vyhledat pomoc a udělat první krok,“ uvedla ředitelka fondu Jana Vlčková.
Kromě odborné a finanční pomoci se ke kampani připojilo i několik ambasadorů. Mezi hlavní patřil právě Petr Pavel se svou manželkou Evou. Dále pak například zpěvačka Barbora Poláková, herec Marek Adamczyk, jogínka Tereza Hodanová nebo olympijský medailista Vavřinec Hradilek. Kampaň navíc začala organicky růst a zapojili se do ní například i Harleyáři, hokejová Sparta nebo třeba senioři.
„Pro mě ta odvaha spočívá v umění si přiznat, že člověk potřebuje pomoc. Psychická odolnost není o tom, že v sobě člověk všechny věci zakope a nemluví o nich, ale spíš, že se sebou vědomě pracuje a těm obavám a nepříjemnostem se dokáže postavit,“ říká Marek Adamczyk.
Do kampaně se zapojil bez váhání. „Když mě v rámci kampaně oslovili, vůbec jsem neváhal. Sám mám zkušenost s tím, že mi pomáhá o moje duševní zdraví pečovat a byl jsem rád, že jsem na důležitost péče mohl upozornit,“ vysvětluje.
V závěrečné části kampaně navštívil Linku bezpečí, kde se seznámil s prací odborníků, kteří denně pomáhají dětem i dospělým v krizi. „Vidět, jak tihle lidé pracují, mi zvedlo náladu. Je dobré vědět, že na druhé straně telefonu stojí někdo, kdo má srdce na správném místě a je schopný opravdu pomoct,“ říká herec.
Součástí projektu byl také rozcestník pomoci Nevypusť duši, který zahrnuje přes 2 500 kontaktů na krizové linky, centra a specializované organizace. „Jedna věc je o tématu mluvit, druhá je skutečně nasměrovat lidi tam, kde pomoc najdou. K tomu jsme využili náš rozcestník, který je dnes největší a nejaktuálnější v Česku,“ říká zakladatelka organizace Marie Hájek Salomonová.
Kampaň #tochceodvahu zaznamenala mimořádný zásah napříč online prostorem. Webové stránky navštívilo od spuštění téměř 3,7 milionu lidí, z toho přes 2,6 milionu unikátních návštěvníků. Na sociálních sítích Facebook a Instagram nasbírala kampaň více než 4,1 milionu zhlédnutí, oslovila 1,6 milionu uživatelů a vyvolala přes 247 tisíc interakcí.
Výrazný nárůst zájmu zaznamenal také rozcestník pomoci Nevypusť duši, který je s kampaní úzce propojen. Jeho návštěvnost vzrostla o 400 procent.