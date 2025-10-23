Zelená energie PRE PROUD EKO se neustále rozrůstá, říká v nové kampani Pražská energetika

Pražská energetika (PRE) pokračuje v podpoře udržitelné energie a představuje novou kampaň na produkt PRE PROUD EKO. Vyzývá domácnosti i firmy, aby se přidaly k více než 40 000 odběratelů 100procentní zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Nový spot vznikl ve spolupráci s agenturou WMC/GREY, režisérským duem bao-bab, produkcí Boogie Films a animačním studiem PFX. Na obrazovkách a dalších kanálech se objevuje od 20. října 2025.
„Zájem o zelenou energii stále roste a my máme radost, že se k PRE PROUD EKO přidávají domácnosti i firmy napříč celou republikou. Každý nový zákazník tak spolu s námi pomáhá přírodě a za to děkujeme,“ říká Eva Janáčková z marketingu PRE.
„Zelená energie PRE PROUD EKO se neustále rozrůstá – to je hlavní myšlenka celé kampaně. Zatímco v loňském spotu obrostla zelení samotná liška Eli, letos její energie šíří zelené šlahouny po celém městě. Příroda se tak stává přirozenou součástí každodenního života a ukazuje, že odběr zelené energie od PRE má reálný dopad,“ vysvětluje Radek Pleha, creative lead WMC Grey.
Kampaň poběží napříč TV, OOH, online i sociálními sítěmi a navazuje na loňskou komunikaci PRE PROUD EKO, která si získala pozitivní ohlas u zákazníků.
Vizitka kampaně:
- Klient: Pražská energetika
- Reklamní agentura: WMC/GREY
- Creative lead: Radek Pleha
- Art director: Václav Pruner
- Copywriter: Marek Černý
- Senior account manager: Monika Holmanová
- Account manager: Zuzana Kroužková
- Account executive: Zuzana Kratochvílová
- Režie: Oliver Beaujard, Nina Zardalishvili
- Start kampaně: 20. 10. 2025