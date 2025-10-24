Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Young Drummers: Jak uspět? Nepodceňte přípravu a buďte jiní

Držitelé ocenění Young Drummers 2025

© Archiv MAM

  • Exkluzivně v časopise

Na letošním klání pro mladé kreativce v rámci festivalu Golden Drum české týmy zazářily, získaly tři shortlisty i cenu nejvyšší. Noví zlatí Young Drummers Joanna Santarius a Vojtěch Vaník ze Saatchi & Saatchi Prague (Publicis Groupe) se k zadání postavili nečekaně. Kampaň, jež by oslovila generaci Z, pro značku Mastercard a její sponzorství závodů ve skocích na lyžích zasadili do roku 1980.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 43/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Radana Čechová

Radana Čechová

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-43
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-43
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem
Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem

MAM Exkluzivně v časopise

Držitelé ocenění Young Drummers 2025
Kreativita a kampaně
Young Drummers: Jak uspět? Nepodceňte přípravu a buďte jiní
Ansgar Zerfass Univerzita Lipsko
Komunita a lidé
Potřebujeme lidi, kteří rozumějí celku
Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ