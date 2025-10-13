V TV spotu krmiva Louie tančí psi od Somebody&Somebody

Kreativní agentura Somebody&Somebody s produkcí Lars vytvořila novou televizní kampaň pro českou značku psího krmiva Louie. Nový spot, který aktuálně běží na českých televizních stanicích, sází na zapamatovatelnost: chytlavý song a tančící psy v hlavní roli.
Kampaň zároveň představuje nový dlouhodobý komunikační koncept značky, se psy oblečenými v barevných mikinách, které fungují jako distinctive brand asset. „V kategorii krmiva pro psy a kočky je velmi málo značek s dobře fungujícími brand assety, protože je komplikované přijít s něčím, co je pro kategorii relevantní a zároveň pro značku skutečně přivlastnitelné,” říká Matúš Kollár, Strategy&Marketing Director agentury Somebody&Somebody a dodává: „Majitelé psů chtějí v reklamě vidět psy, značky se proto stačí využít jako brand asset konkrétní plemeno, což ale málokdy funguje.“
Agentura s klientem proto zvolili barevné mikiny jako odlišující prvek, se kterým se podle nich dá pracovat dlouhodobě i v taktických komunikacích na sociálních sítích. „Šlo nám o to, aby si lidé z naší reklamy odnesli energii, radost a úsměv, stejně jako jejich psi po dobré misce,“ říká Radovan Andrej Grežo, Managing&Creative Director Somebody&Somebody.
Spot je kromě televize nasazen také online a na sociálních sítích, a to v Česku i na Slovensku.
Vizitka kampaně:
Značka: Louie
Agentura: Somebody&Somebody
Klient: Richard Mareček, Martin Mrva, Martin Ioan Košťál, Nikola Hubáčková
Kreativní ředitel: Radovan Andrej Grežo
Copywriter: Eva Došková, Lucie Gromusová
Art director: Tomáš Želiska
Account director: Barbora Costa
Produkce: Lars
Casting: Faunafilm
Hudba: Fat Music