Úklid pro klid: Rebranding, který zachoval autenticitu lovebrandu

© Archiv Kateřiny Brožové

Navrhnout nový vizuál je hračka. Ale rebrandovat značku, kterou milují statisíce lidí, a přitom ji neochudit o její autenticitu? To už je jiná disciplína. Ve Smeczce se jí nezalekli.

Lovebrand, který vyrostl z Canvy

Úklid pro klid je influencerský projekt zaměřený na snadný a rychlý úklid. Dnes je jich už celá řada, ale Úklid pro klid byl první a stále je největší. Za profilem a celou značkou stojí Kateřina Brožová, která projekt odstartovala jako osobní vášeň – a pod rukama jí vyrostl do dnešní podoby: téměř půl milionu sledujících a vlastní řada čisticích prostředků na e-shopu i v drogeriích.

První grafické výstupy si Kateřina navrhovala sama v Canvě, včetně produktových etiket. Na vizuálech se postupně podílelo více grafiků a každý si je upravoval po svém. „Důvod, proč jsme poptali Smeczku, byl praktický. Chtěli jsme sjednotit brand a mít jasná pravidla, abychom bannery a obaly nevymýšleli pořád dokola,“ říká Martin Pilát, který pomáhá s výkonem a online performance projektu.

Rebranding s respektem k původní značce

Hlavním úkolem bylo provést facelift brandu – ale s jednou klíčovou podmínkou: nenarušit vizuální identitu, kterou si lidé zamilovali. Kateřinu Brožovou totiž stále většina sledujících vnímá jako influencerku, která jim radí, jak na úklid, a ukazuje jim, jak to dělá ona.

Přístup k redesignu byl v tomto případě dost atypický. Nebylo cílem přijít s výraznými změnami a kreativními koncepty, bylo jasné, že v tomto případě není prostor pro revoluci. Rebranding měl být spíš pečlivým úklidem. Značka měla působit stejně, ale vypadat lépe a profesionálněji. Přitom si měla zachovat DIY atmosféru a autenticitu.

Vizuálně sjednocené, ale stále rozpoznatelné

Ve Smeczce vzali všechny grafické základy a začali jim dávat přesné mantinely. Z nastavování vyplynula i změna loga a barev. Stylizovaný portrét Kateřiny ve stylu popart a pinup dává značce hravý rozměr a zároveň jde o snadno zapamatovatelný znak brandu. Tuto fotokoláž změnili do kreslené podoby.

„Pokud logo není opravdu velké, je hůř rozpoznatelné, co na něm je. Navíc se s ním hůř pracuje. Kreslené logo je mnohem flexibilnější, technicky čistší a lépe zapadá do vizuální identity produktu. Dívali jsme se i do budoucna, kdy kreslené logo půjde snadněji přetvářet do dalších aplikací. Změna byla funkční a zároveň ne tak velká, aby způsobila odliv zákazníků,“ vysvětluje grafická designerka Klára Mašková.

Ideamaker Tomáš Zindulka k tomu dodává: Zároveň jsme tím vlastně dokončili myšlenku Kateřiny, která původní fotkou reprezentuje ideál dokonalé ženy 60. let v Americe. Kreslené logo tuto popartovou koncepci ještě umocňuje.“

„Když jsem poprvé viděla kreslené logo, byla jsem proti, chtěla jsem zůstat u ikonické fotky. Byla jsem na ni zvyklá já i sledující a zákazníci, navíc jsem konzervativní a nemám ráda změny. Trvalo mi, než jsem si k tomu našla cestu. Když jsem ho ale viděla popáté, už se mi začalo líbit. A teď, když vidím staré obaly, jsem ráda, že jsme změnu udělali,“ říká Kateřina Brožová.

Oproti změně loga ve Smeczce zachovali ikonickou růžovou, ale paletu doplnili o další odstíny růžové a fialové, které k sobě ladí a působí sofistikovaně. Také vysmýčili písmo – ostrý, hůře čitelný font, nahradili jemnějším a dobře čitelným fontem.

Podobně upravili i grafické prvky – ostré linky nahradili měkčími a jemnějšími vlnkami, což dodalo vizuálu lehkost. Používané ikony překreslili do modernější prostorové formy. Etikety produktů zjednodušili a zvýraznili klíčové informace.

Na první pohled se změnilo jen pár detailů. Ve skutečnosti se ale odladil celý vizuální systém tak, aby si ho lidé spojili s původní značkou, ale zároveň působil profesionálně.

Výsledek? Autenticita zůstala, značka dospěla

Agentura vytvořila brand manuál, který umožní týmu Úklid pro klid pokračovat v jednotné vizuální komunikaci. To potvrzuje Martin Pilát: „Už se u tvorby obalů nehádáme, jak to bude vypadat, jen co tam bude napsané. Takže refresh splnil svůj hlavní účel.“

„Zatím využíváme ještě zbylé staré obaly, takže lidé se s novou grafikou potkali jen na Instagramu. Já ale vidím velký posun, asi jako když nakreslí obrázek malé dítě a pak dospělý,“ dodává Kateřina.

Kromě toho oceňuje vizionářský přístup. „Smeczka nás dokázala posunout za hranici toho, o čem jsme mluvili. Jejich přemýšlení má obrovský přesah – nemyslí jen na to, co je teď, ale i co může být za dva tři pět let. S kresleným logem vytvořili dalších pět log pro Nákup pro klid, Dovolenou pro klid, Mazlíčky pro klid. A třeba Nákup pro klid bude brzy na webu,“ shrnuje spolupráci Kateřina.

