Tradice s odvahou být jiná. Timo představuje novou kampaň s herečkou Anetou Krejčíkovou

Česká značka spodního prádla Timo spouští novou kampaň, jejíž tváří se stala herečka Aneta Krejčíková. Kampaň představuje novou podzimní kolekci a spojuje noblesu barokního prostředí s moderním pohledem na ženskost. Staví na kontrastu – ukazuje, že prádlo může být zároveň pohodlné i odvážné, něžné i nespoutané.

Kampaň s Anetou Krejčíkovou, novou ambasadorkou značky, reflektuje filozofii Timo – tvořit prádlo pro skutečné ženy, které hledají způsob, jak propojit pohodlí a styl. Sama navíc oceňuje široký sortiment značky, díky němuž našla padnoucí spodní prádlo i pro svou specifickou postavu.

„Aneta pro nás nebyla jen modelkou, ale skutečnou múzou celé kolekce. Právě ji jsme si vybrali díky tomu, že se podobá našim zákaznicím. Oplývá nespoutanou energií i přirozenou elegancí. Ztělesňuje svobodu, odvahu a pozitivní vztah k ženskému tělu, které chceme se značkou Timo spojovat. Její osobnost vdechla kampani autenticitu,“ říká Šimon Jiráček, ředitel strategického rozvoje a inovací v Timo.

Celá kampaň vznikala ve vlastní režii Timo, bez podpory externích agentur. „V Timo věříme, že kreativita a dobré nápady se rodí uvnitř značky. Proto jsme celou kampaň připravili in-house, jen s naším týmem a spolupracujícími tvůrci,” dodává Jiráček.

Kreativního vedení kampaně se ujala art directorka Tereza Šikulová, která vsadila na práci s kontrasty. Nové kousky spodního prádla se rozhodla představit v kulisách barokního zámku Liblice. Tvůrčím záměrem nebylo podle značky fotky pohádkově stylizovat, jako spíše ponechat je nespoutané a svěží a vytvořit atmosféru, v níž se tradice potká s odvahou být jiná.

Při tvorbě kolekce samotné se autorky návrhů zaměřovaly zejména na to, aby každý kousek vznikal s respektem k tělu. „Hledali jsme materiály, barvy a střihy, které budou nejen krásné a praktické, ale zároveň dostatečně jedinečné, aby vyprávěly příběh elegance a ženskosti. Využili jsme dramatičnost černé a bílé, sofistikované tlumené tóny i 3D krajku. Výsledkem je kolekce, která vyzařuje sebevědomí a svobodu,“ vysvětluje Šikulová.

Vizuály kampaně budou od října k vidění jak v online prostředí, tak ve veřejném prostoru.

Vizitka kampaně:

  • Creative lead: Lada Černá
  • Creative concept: Tereza Šikulová a Lada Černá
  • Fotografka: Adéla Kremplová
  • Asistující fotograf: Jan Dolejší
  • Make-up artist: Lucie Janků a Jana Lhotová Darmovzalová
  • Autorka videí „behind the scenes“: Veronika Koníčková
Tisková zpráva

