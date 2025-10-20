Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

TCL představil tým sportovních ambasadorů pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

© Pixabay

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a celosvětový olympijský partner, představil tým TCL EU, který sdružuje některé z nejslavnějších evropských zimních sportovců jako oficiální sportovní ambasadory.

Iniciativa navazuje na dlouhodobé partnerství společnosti TCL s Mezinárodním olympijským výborem, které bylo oznámeno v únoru 2025, potrvá do roku 2032 a zahrnuje kategorie domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče.

Tým TCL odráží podle podniku soulad olympijského ducha s touhou společnosti TCL po inovacích a sdružuje některé z nejúspěšnějších evropských zimních sportovců: alpské lyžaře Alexe Vinatzera a Christofa Innerhofera z Itálie, olympijského vítěze ve slalomu Clémenta Noëla z Francie, švédské mistryně v běhu na lyžích Fridu Karlssonovou, Ebbu Anderssonovou a Jonnu Sundlingovou a nizozemskou hvězdu rychlobruslení Joy Beuneovou.

„Ve slalomu záleží na každé setině sekundy. Stejnou přesnost a odhodlání vidím i u společnosti TCL. Být součástí týmu TCL EU znamená ukázat fanouškům v Itálii, jak nás touha a výkon mohou pozvedávat k novým výšinám na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026,“ říká alpský lyžař Alex Vinatzera.

„Zisk olympijského zlata ve slalomu na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 byl nezapomenutelný, ale každý závod je novou výzvou. Ve spolupráci s TCL chci sdílet vzrušení z této cesty s fanoušky po celém světě a dokázat, že soustředění, výkon a touha mohou vést k velikosti,“ komentuje spolupráci francouzský olympijský vítěz ve slalomu Clément Noël.

V momentě kdy tým TCL EU vykročí na cestu k Milánu Cortina 2026, budou se jeho ambasadoři účastnit reklamních akcí značky, digitálního vyprávění příběhů k propojení s publikem a kampaní na sociálních médiích, kde budou sdílet své cesty vytrvalosti a úspěchů. Podle TCL tak ukážou, jak technologie a sport společně mohou vytvořit trvalou inspiraci pro fanoušky po celé Evropě.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze

MAM Exkluzivně v časopise

Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Kauza deníku Sport
Média a trh
Jak kauza deníku Sport mění pravidla hry? 
Freddie Öst
Komunita a lidé
Jsme pořád rebelové, jen o něco starší
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ