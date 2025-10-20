TCL představil tým sportovních ambasadorů pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a celosvětový olympijský partner, představil tým TCL EU, který sdružuje některé z nejslavnějších evropských zimních sportovců jako oficiální sportovní ambasadory.
Iniciativa navazuje na dlouhodobé partnerství společnosti TCL s Mezinárodním olympijským výborem, které bylo oznámeno v únoru 2025, potrvá do roku 2032 a zahrnuje kategorie domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče.
Tým TCL odráží podle podniku soulad olympijského ducha s touhou společnosti TCL po inovacích a sdružuje některé z nejúspěšnějších evropských zimních sportovců: alpské lyžaře Alexe Vinatzera a Christofa Innerhofera z Itálie, olympijského vítěze ve slalomu Clémenta Noëla z Francie, švédské mistryně v běhu na lyžích Fridu Karlssonovou, Ebbu Anderssonovou a Jonnu Sundlingovou a nizozemskou hvězdu rychlobruslení Joy Beuneovou.
„Ve slalomu záleží na každé setině sekundy. Stejnou přesnost a odhodlání vidím i u společnosti TCL. Být součástí týmu TCL EU znamená ukázat fanouškům v Itálii, jak nás touha a výkon mohou pozvedávat k novým výšinám na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026,“ říká alpský lyžař Alex Vinatzera.
„Zisk olympijského zlata ve slalomu na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 byl nezapomenutelný, ale každý závod je novou výzvou. Ve spolupráci s TCL chci sdílet vzrušení z této cesty s fanoušky po celém světě a dokázat, že soustředění, výkon a touha mohou vést k velikosti,“ komentuje spolupráci francouzský olympijský vítěz ve slalomu Clément Noël.
V momentě kdy tým TCL EU vykročí na cestu k Milánu Cortina 2026, budou se jeho ambasadoři účastnit reklamních akcí značky, digitálního vyprávění příběhů k propojení s publikem a kampaní na sociálních médiích, kde budou sdílet své cesty vytrvalosti a úspěchů. Podle TCL tak ukážou, jak technologie a sport společně mohou vytvořit trvalou inspiraci pro fanoušky po celé Evropě.